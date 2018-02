Hockey su pista, 20^ giornata Serie A1 2017-2018: vola il Forte dei Marmi! Viareggio ko, il Lodi frena col Thiene. Sarzana in zona playoff

Il Forte dei Marmi torna a volare e si riprende la vetta solitaria della classifica al termine della 20^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. I toscani hanno prevalso 4-2 contro il Viareggio nello scontro diretto per il primo posto, trovando in Romero un protagonista assoluto nel sorpasso e allungo degli ultimi 10 minuti. La doppietta di Romero ha blindato a tutti gli effetti il primato in solitaria, dato che il Lodi è incappato in un clamoroso passo falso interno contro la matricola Thiene, capace di imporre il pareggio 2-2 ai campioni d’Italia, costretti ad inseguire fino alle battute conclusive, quando Pinto a 31” dal termine ha insaccato il gol che ha salvato il Lodi dalla sconfitta interna.

Continua a far faville il Breganze, che ha superato 7-1 il Monza con le doppiette di Ambrosio, Platero e Cacau, che hanno spinto i veneti ad un passo dalle prime posizioni della classifica. Vince in rimonta, invece, il Valdagno, che ha approfittato dell’ennesima serata di grazia di Tataranni, autore di uno splendido poker, per battere 6-7 il Correggio, completando il ribaltone con un gol nel finale di Romero. Pesantissimo anche il blitz del Follonica a Trissino, sconfitto 4-5 in casa grazie alla doppietta di Rodriguez. Ad approfittarne, così, è stato il Sarzana, che ha fatto capolino in zona playoff attraverso il successo per 2-6 sul campo del Giovinazzo, una vittoria targata Festa, autore di ben tre reti. Al Bassano, infine, sono bastate le doppiette di Julia e Panizza per punire lo Scandiano, sconfitto 4-1 in terra veneta.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. B&B Service Forte dei Marmi 47 20 15 2 3 94 52 42 Amatori Wasken Lodi 45 20 13 6 1 101 47 54 GDS Impianti Viareggio 42 20 13 3 4 85 54 31 Faizanè Lanaro Breganze 40 20 13 1 6 108 65 43 Admiral Valdagno 38 20 11 5 4 102 81 21 Hockey Bassano 35 20 10 5 5 71 58 13 Follonica Hockey 34 20 10 4 6 91 71 20 Carispezia Sarzana 28 20 8 4 8 87 78 9 Hockey Trissino 27 20 8 3 9 68 67 1 TeamServiceCar Monza 26 20 8 2 10 77 88 -11 Hockey Thiene 14 20 4 2 14 51 104 -53 Hockey Roller Scandiano 12 20 3 3 14 66 94 -28 BDL Correggio 7 20 2 1 17 64 115 -51 AFP Giovinazzo 4 20 1 1 18 45 136 -91













