Freestyle, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: la canadese Cassie Sharpe si prende l’oro nell’Halfpipe

Era la grande favorita, soprattutto dopo le qualifiche, doveva aveva messo in mostra uno stato di forma eccezionale, e Cassie Sharpe non ha tradito. La canadese va a prendersi la medaglia d’oro per quanto riguarda l’Halfpipe nel freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: il punteggio valido è quello di 95.80, ottenuto nella seconda run, dove ha fatto esaltare il pubblico presente al Phoenix Park.

Spettacolare sui salti, grande pulizia: la canadese è riuscita a convincere i giudici, che già le avevano assegnato un punteggio super nelle qualifiche. Dopo una prima run in 94.40 è andata addirittura a migliorarsi (sarebbe bastato anche solo il primo punteggio per l’oro): oggi è stata davvero inavvicinabile. Medaglia d’argento per la veterana francese Marie Martinod, che si conferma vice campionessa olimpica dopo quattro anni: 92.60 il punteggio valido, poi un errore nella terza run dove ha cercato l’assalto disperato all’oro. Il bronzo va agli Stati Uniti: lo conquista Brita Sigourney, leader di Coppa del Mondo, che ha concluso la prova in 91.60, agguantato nell’ultima run, con il quale è riuscita a battere all’ultimo respiro la connazionale Annalisa Drew (90.80).

Foto: Twitter Team Canada