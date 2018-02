F1, Mondiale 2018: rivoluzionati gli orari del weekend dei 21 GP. Il semaforo verde ritardato

La gestione di Liberty Media colpisce ancora e sono in arrivo nuovi cambiamenti in vista per il Mondiale di F1 2018. Di comune accordo con la FIA sono stati modificati gli orari di partenza dei 21 GP in programma nel prossimo campionato.

La gara domenicale inizierà un’ora e dieci minuti dopo rispetto al 2017 (se il GP era previsto alle 14.00, da quest’anno sarà alle 15.10). Una modifica per favorire lo share televisivo e far vivere ai tifosi, ancor di più, la grande attesa prima del via della corsa. Per quanto riguarda il GP di Francia, la traslazione temporale sarà di 2 ore per la concomitanza con il match dei Mondiali di calcio tra Inghilterra e Panama, in programma alle 14.00 ora francese.

Il secondo cambiamento riguarda l’intero weekend negli appuntamenti europei e quello brasiliano. Secondo quanto riporta, infatti, il sito ufficiale della F1, alcune ricerche statistiche hanno dimostrato che l’orario migliore per lo sviluppo dell’agonismo in pista è nel pomeriggio, in termini di visibilità, e di conseguenza il programma di ogni sessione è stato spostato di un’ora per tutto il fine settimana di ciascun round.

IL CALENDARIO F1 2018 CON GLI ORARI

Grand Prix Friday Saturday Sunday FP1 FP2 FP3 Qualifying Race Sunset Australia 12:00-13:30 16:00-17:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 19:24 Bahrain 14:00-15:30 18:00-19:30 15:00-16-00 18:00-19:00 18:10 17:57 China 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 18:22 Azerbaijan 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 19:33 Spain 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:01 Monaco* 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:00 Canada 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 20:42 France 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 21:22 Austria 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:57 Great Britain 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 21:24 Germany 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:19 Hungary 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:22 Belgium 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:35 Italy 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 19:59 Singapore 16:30-18:00 20:30-22:00 18:00-19:00 21:00-22:00 20:10 19:03 Russia 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:04 Japan 10:00-11:30 14:00-15:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 17:30 United States 10:00-11:30 14:00-15:30 13:00-14:00 16:00-17:00 13:10 18:53 Mexico 10:00-11:30 14:00-15:30 10:00-11:00 13:00-14:00 13:10 18:04 Brazil 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:30 15:00-16:00 15:10 19:26 Abu Dhabi 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 17:10 17:33













