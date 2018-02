Coppa Davis 2018, Giappone-Italia: chi giocherà il doppio di domani? Bolelli-Fognini favoriti, occhio a Lorenzi. C’è lo spettro McLachlan

Si riparte dalla perfetta parità: 1-1 dopo la prima giornata, l’ottavo di finale della Coppa Davis è completamente aperto, Italia e Giappone si giocano tutto nel weekend. A indirizzare la sfida potrebbe essere proprio il doppio in programma nella giornata di domani ma Corrado Barazzutti è ancora in dubbio su chi far giocare e deciderà soltanto domani mattina i giocatori che scenderanno in campo a Morioka in un incontro fondamentale per la nostra rincorsa verso l’Insalatiera.

Il nostro doppio titolare è composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli, una coppia che garantisce solidità e che vanta una lunga esperienza in Coppa Davis (l’anno scorso persero però in Argentina, nel 2016 non giocarono mai insieme, gli ultimi successi risalgono al 2015 contro Kazakhstan e Russia) ma che ha anche vinto gli Australian Open tre stagioni fa. Le condizioni fisiche del ligure, però, preoccupano anche in vista del singolare di domenica che potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione ai quarti di finale. Se il nostro numero 1 non si sentirà pronto o se lo staff medico sconsiglierà le tre partite in tre giorni allora si potrebbe optare per l’inserimento di Paolo Lorenzi che non digerisce molto il veloce indoor ma che in Davis riesce sempre a trasformarsi e a dare tutto il suo cuore.

Di fronte ci sarà una coppia ricca di incognite: gli azzurri devono temere Ben McLachlan, neozelandese che da un anno difende i colori del Giappone ma che ha perso l’unico precedente in Coppa Davis (a settembre contro il Brasile) in coppia con Uchiyama, sulla carta suo compagno anche in questa occasione ma non escludiamo l’impegno di Sugita, oggi autentico combattente contro Andreas Seppi, capace di annullare un match point prima di vincere l’incontro.













(foto profilo Twitter Australian Open)