Calcio a 5, Europei 2018: programma, orari e tv di venerdì 2 febbraio. Il palinsesto completo e come vedere le partite in Diretta Streaming

Vincere per passare il turno… o quasi. Questo sarà il leit motiv delle sfide in programma oggi, venerdì 2 febbraio, per la quarta giornata della fase a gironi degli Europei 2018 di calcio a 5, in programma a Lubiana. Nessuna delle big sarà impegnata nel corso di una serata che potrebbe assumere un significato fondamentale per le sorti di alcune compagini che puntano a far saltare il banco partendo a fari spenti. E così alle ore 18.00 l’Arena Stozice ospiterà la sfida tra la Francia, che all’esordio è stata in grado di imporre il pareggio ai campioni in carica della Spagna, e l’Azerbaijan, che disputerà la sua prima partita nel torneo. Una sfida che segnerà inevitabilmente il destino delle due squadre del gruppo C, al punto da regalare il pass per i quarti a chi riuscirà a spuntarla al termine del match.

Per entrambe si tratta di un’occasione d’oro per andare avanti nel torneo, in attesa dell’ultimo confronto del girone, che vedrà sfidarsi l’Azerbaijan e la Spagna. Ma il programma intenso della competizione prevede anche un altro match al cardiopalma alle ore 20.45 tra Romania e Ucraina, in cui una vittoria non vale aritmeticamente il passaggio del turno, ma costituisce una seria ipoteca almeno sul secondo posto nel gruppo D alle spalle della corazzata Portogallo, che già ha imposto la sua supremazia all’esordio contro i rumeni.

Sarà possibile guardare i due match in tv su Fox Sports, canale 204 del palinsesto Sky, ma le partite saranno visibili anche in Diretta Streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 2 febbraio

Ore 18.00: Francia-Azerbaijan (gruppo D)

Ore 20.45: Romania-Ucraina (gruppo C)













Foto: Facebook UEFA Futsal