Boxe, Deontay Wilder vs Luis Ortiz: Mondiale WBC pesi massimi. Data, programma, orario d’inizio e tv: quando si combatte?

Sabato 3 marzo si disputerà uno degli incontri più attesi dell’intera stagione. Deontay Wilder, Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, difenderà la propria cintura contro Luis Ortiz. Bronze Bomber è alla settima difesa del titolo, The Real King Kong proverà a dargli del filo da torcere. Anthony Joshua osserverà il match da diretto interessato: si preannuncia una battaglia imperdibile, lo statunitense parte con tutti i favori del pronostico ma non sarà facile avere la meglio sul cubano, già Campione del Mondo WBA ad interim.

Il match si disputerà al Barclays Center di Brooklyn-New York (USA): l’inizio è previsto per le 23.00 locali dunque le 05.00 del mattino di domenica 4 marzo in Italia. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Deontay Wilder vs Luis Ortiz, match valido per il Mondiale WBC dei pesi massimi. L’incontro non sarà visibile in tv in Italia (negli USA e in Gran Bretagna è prevista diretta su Sky), diretta streaming disponibile su Showtime. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

DOMENICA 4 MARZO:

05.00 (circa) Deontay Wilder vs Luis Ortiz