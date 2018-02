Biathlon, Coppa Italia Tesero: i risultati della sprint e dell’inseguimento

Si è disputata nel weekend la settima tappa della Coppa Italia Fiocchi di biathlon, nello scenario di Tesero (TN). Il programma di gare prevedeva la sprint nella giornata di sabato e il successivo inseguimento nella prova disputata ieri: diverse le assenze nelle categorie giovani e juniores, dal momento che gli azzurri saranno impegnati da oggi nei Campionati Mondiali Giovanili di Otepaa (Estonia).

Dominio dell’intero podio della categoria Junior/Senior per il CS Esercito, i più performanti nella sprint: Saverio Zini coglie la terza vittoria consecutiva su tre gare da lui disputate in Coppa Italia Fiocchi, secondo posto per Michael Durand e terzo per Rudy Zini.

Vittoria per Ginevra Rocchia dello Sci Club Entraque nella massima categoria femminile su Samuela Comola (Esercito) e Lisa Ratschiller (Martello).

In assenza dei giovani impegnati ai Mondiali di categoria, Francesca Viviani (Alta Valtellina) centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella conquistata domenica scorsa a Bionaz. Il secondo posto va a Irene Borettaz (Champorcher) mentre il terzo lo conquista Ambra Fosson (Brusson). Doppietta dei Carabinieri grazie a Samuele Puntel e David Zingerle al maschile. Completa il podio il leader di categoria della Coppa Italia Fiocchi, Iacopo Leonesio (Brusson).

E’ sempre una portacolori del CS Carabinieri a prevalere anche nella categoria aspiranti femminili: Rebecca Passler. Il secondo posto lo conquista Gaia Brunetto (Entraque) mentre sul terzo gradino del podio sale la nuova leader di graduatoria di Coppa Italia, Linda Zingerle (Anterselva). Infine altra doppietta e seconda vittoria di giornata per lo Sci Club Entraque nella categoria aspiranti maschile: Matteo Vegezzi Bossi ha la meglio sul leader Stefano Canavese. Completa il podio Francesco Petitjacques (Bionaz Oyace).

Nella giornata di domenica il podio dei senior maschili ha due comuni denominatori per tutti gli atleti: il paese di provenienza ed il club di appartenenza, rispettivamente la città di Livigno ed il CS Esercito. Vince Rudy Zini, secondo Saverio Zini e terzo Paolo Rodigari. Tra le donne confermato il podio della sprint di ieri con la vittoria di Ginevra Rocchia (Entraque) davanti a Samuela Comola (Esercito) e a Lisa Ratschiller (Martello).

Tra i giovani al maschile Iacopo Leonesio (Brusson) incrementa il vantaggio in graduatoria di Coppa Italia Fiocchi conquistando la vittoria odierna sui Carabinieri David Zingerle e Samuele Puntel. In campo femminile Ambra Fosson (Brusson) precede sul traguardo Francesca Viviani (Alta Valtellina) e nuova leader di Coppa Italia e Martina Zappa (Martello).

Continui sorpassi al poligono caratterizzano la gara degli aspiranti maschili: sul traguardo ha la meglio Fabio Cappellari (Fornese), secondo Francesco Petitjacques (Bionaz) e terzo il leader Stefano Canavese (Entraque). Nuova leader di Coppa Italia Fiocchi tra le aspiranti femminili grazie alla doppia vittoria di Rebecca Passler (Carabinieri) sulle nevi di Lago di Tesero. Il podio odierno e’ completato al secondo posto dall’altro carabiniere di Anterselva Hannah Auchentaller e al terzo da Gaia Brunetto (Entraque).

Clicca qui per tutti i risultati

Fonte: Michele Camarda (Enervit)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

nicolo.persico@oasport.it

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo