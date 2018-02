Abu Dhabi Tour 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. C’è Fabio Aru

Tutto pronto per l’Abu Dhabi Tour: scatta domani la breve corsa a tappe negli Emirati Arabi, da quest’anno entrata a far parte del circuito World Tour. Andiamo a scoprire la startlist, piena di grandi nomi pronti a far bene in questo inizio di stagione: c’è il nostro Fabio Aru, al debutto in questo 2018 con la nuova maglia della UAE Emirates.

UAE-Team Emirates

1 COSTA Rui

2 ARU Fabio

3 BYSTRØM Sven Erik

4 FERRARI Roberto

5 KRISTOFF Alexander

6 MORI Manuele

7 ULISSI Diego

AG2R La Mondiale

11 COSNEFROY Benoit

12 BIDARD François

13 CHEVRIER Clément

14 FRANK Mathias

15 GASTAUER Ben

16 GENIEZ Alexandre

17 MONTAGUTI Matteo

Astana Pro Team

21 LOPEZ Miguel Angel

22 BILBAO Pello

23 CATALDO Dario

24 HANSEN Jesper

25 MINALI Riccardo

26 VILLELLA Davide

27 ZEITS Andrey

Bahrain Merida Pro Cycling Team

31 POZZOVIVO Domenico

32 BONIFAZIO Niccolo

33 GASPAROTTO Enrico

34 IZAGIRRE Ion

35 MOHORIC Matej

36 NAVARDAUSKAS Ramunas

37 NOVAK Domen

Bardiani – CSF

41 GUARDINI Andrea

42 ALBANESE Vincenzo

43 BRESCIANI Michael

44 CICCONE Giulio

45 MAESTRI Mirco

46 MARONESE Marco

47 TONELLI Alessandro

BMC Racing Team

51 DENNIS Rohan

52 BEVIN Patrick

53 BOOKWALTER Brent

54 CARUSO Damiano

55 FRANKINY Kilian

56 ROSSKOPF Joey

57 SCOTSON Miles

BORA – hansgrohe

61 MAJKA Rafał

62 ACKERMANN Pascal

63 BAŠKA Erik

64 BUCHMANN Emanuel

65 FORMOLO Davide

66 POLJANSKI Pawel

67 SAGAN Juraj

Gazprom-RusVelo

71 FIRSANOV Sergey

72 ARSLANOV Ildar

73 BOEV Igor

74 NYCH Artem

75 PORSEV Alexander

76 SHALUNOV Evgeny

77 TRUSOV Nikolay

Lotto Soudal

81 GREIPEL André

82 ARMÉE Sander

83 FRISON Frederik

84 HANSEN Adam

85 MERTZ Remy

86 SHAW James

87 SIEBERG Marcel

Mitchelton-Scott

91 YATES Simon

92 EWAN Caleb

93 KREUZIGER Roman

94 MEZGEC Luka

95 KLUGE Roger

96 TUFT Svein

97 BAUER Jack

Movistar Team

101 VALVERDE Alejandro

102 BENNATI Daniele

103 DE LA PARTE Víctor

104 PEDRERO Antonio

105 ROJAS José Joaquín

106 SÜTTERLIN Jasha

107 VALLS Rafael

Quick-Step Floors

111 ALAPHILIPPE Julian

112 HODEG Álvaro José

113 KNOX James

114 MAS Enric

115 MØRKØV Michael

116 SABATINI Fabio

117 VIVIANI Elia

Dimension Data

121 CAVENDISH Mark

122 CUMMINGS Stephen

123 DAVIES Scott

124 DEBESAY Mekseb

125 MORTON Lachlan

126 RENSHAW Mark

127 VENTER Jaco

Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

131 ROLLAND Pierre

132 CRADDOCK Lawson

133 MAGNUSSON Kim

134 MCLAY Daniel

135 MORENO Daniel

136 PHINNEY Taylor

137 WOODS Michael

Team Katusha – Alpecin

141 KITTEL Marcel

142 BELKOV Maxim

143 DOWSETT Alex

144 HALLER Marco

145 KOCHETKOV Pavel

146 ZABEL Rick

147 ZAKARIN Ilnur

Team LottoNL-Jumbo

151 VAN EMDEN Jos

152 EENKHOORN Pascal

153 POWLESS Neilson

154 TOLHOEK Antwan

155 VAN HOECKE Gijs

156 VAN POPPEL Danny

157 WAGNER Robert

Team Novo Nordisk

161 PERON Andrea

162 BRAND Sam

163 GIOUX Romain

164 HENTTALA Joonas

165 LOZANO David

166 PLANET Charles

167 VAN IJZENDOORN Rik

Team Sky

171 CASTROVIEJO Jonathan

172 BASSO Leonardo

173 HALVORSEN Kristoffer

174 GEOGHEGAN HART Tao

175 HENAO Sebastián

176 LOPEZ David

177 ROWE Luke

Team Sunweb

181 DUMOULIN Tom

182 ARNDT Nikias

183 BAUHAUS Phil

184 FRÖHLINGER Johannes

185 HOFSTEDE Lennard

186 KELDERMAN Wilco

187 TEUNISSEN Mike

Trek – Segafredo

191 BRAMBILLA Gianluca

192 BRÄNDLE Matthias

193 EG Niklas

194 FRAME Alex

195 GOGL Michael

196 GRMAY Tsgabu

197 SKUJIŅŠ Toms

