Volley, Qualificazioni Europei U18 2018 – I convocati dell’Italia: azzurri in Puglia nel weekend

Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia affronterà nell’ordine Danimarca, Svizzera e Finlandia: soltanto la vincitrice del girone staccherà direttamente il pass per la rassegna continentale. Questi i dodici azzurri che scenderanno in campo a Martina Franca (Taranto) dal 4 al 6 gennaio.

Giulio Magalini (Bluvolley Verona); Gianluca Dal Corso e Tommaso Stefani (Club Italia); Damiano Catania, Piervito Disabato, Ludovico Scardia e Nicola Cianciotta (Matervolley Castellana); Leonardo Ferrato, Mattia Gottardo (Pallavolo Padova); Francesco Leoni (Trentino Volley); Alessandro Gianotti (Vero Volley Monza); Paolo Porro (Volley Treviso).