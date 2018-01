Volley femminile, Serie A1 2018 – 16^ giornata: Conegliano per continuare la fuga, Novara deve rialzarsi

Nel weekend si giocherà la 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile, si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Conegliano ha preso il largo e ha cinque punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Le Pantere possono alimentare ulteriormente il proprio vantaggio ma dovranno stare molto attente contro Bergamo che sembra essere in grande forma e che sta lottando per la salvezza. Le venete dovrebbero avere una marcia in più con Hill, Bricio e Fabris ma attenzione alle scatenate Sylla e Acosta spronate da Malinov.

Novara deve invece rialzarsi dopo lo scivolone contro Filottrano. Le Campionesse d’Italia sono sprofondate a cinque punti da Conegliano, Egonu e compagne sono chiamate a una pronta reazione ma non sarà facile avere la meglio contro Modena che trascinata da Barun è in lotta per il quinto posto in classifica. Quel piazzamento è attualmente occupato da una sorprendente Monza che cercherà di sgambettare Busto Arsizio e Valentina Diouf nell’attesissimo derby lombardo.

Scandicci è terza e proverà a mettere pressione a Novara affrontando il fanalino di coda Filottrano che si è scatenata contro Novara. Le toscane con Haak e De La Cruz sembrano avere una marcia in più. Sfida salvezza tra Firenze e Legnano, Casalmaggiore sta attraversando una grande crisi e contro Pesaro rischia seriamente in ottica retrocessione.

SABATO 20 GENNAIO:

20.30 Mycicero Volley Pesaro vs Pomì Casalmaggiore

DOMENICA 21 GENNAIO:

17.00 Imoco Volley Conegliano vs Foppapedretti Bergamo

17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Liu Jo Nordmeccanica Modena

17.00 Lardini Filottrano vs Savino Del Bene Scandicci

17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Saugella Team Monza

17.00 Il Bisonte Firenze vs Sab Volley Legnano













(foto Valerio Origo)