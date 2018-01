Volley femminile, Davide Mazzanti: “L’Italia si radunerà il 19 aprile: poi Nations League e i Mondiali”

Davide Mazzanti ha fatto visita alla Foppapedretti Bergamo nella giornata di ieri e ha parlato anche dei prossimi appuntamenti dell’Italia femminile. Il CT della nostra Nazionale ha dichiarato che “il 19 aprile inizieranno i primi due ritiri per preparare la Nations League: sette settimane di manifestazione. Un carico di lavoro importante per le ragazze che dopo l’attività con il club dovranno fare un torneo molto impegnativo. Poi ci saranno 20 giorni di stacco completo e quindi si inizierà la preparazione al Mondiale del 29 settembre“.

A metà aprile, però, saremo nel pieno dei playoff scudetto e dunque non tutte le ragazze potranno rispondere subito alla chiamata della Nazionale. Il primo impegno ufficiale è previsto per il weekend del 15-17 maggio quando le azzurre debutteranno in Nations League sul suolo statunitense: sfide agli USA Campioni del Mondo, alla Turchia di Guidetti e alla Polonia.