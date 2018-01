Valentina Vezzali: “Scherma eccellenza dell’Italia, non ha mai tradito. Il futuro del fioretto? Volpi, Batini, Mancini…”

Valentina Vezzali era presente a Pitti Immagine, celebre kermesse di moda che si sta svolgendo a Firenze. L’indimenticabile Campionessa di scherma, da molti ritenuta una delle sportive italiane piiù forti di tutti i tempi, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Italpress: “La scherma è un’eccellenza dell’Italia e questo mi rende molto orgogliosa. La scherma nelle occasioni importanti non ha mai tradito, ci stiamo avvicinando al 2020 e alle Olimpiadi di Tokyo, quindi sicuramente i ragazzi stanno entrando nell’ottica che fra un po’ si aprirà la qualificazione olimpica. Diciamo che i nostri se la sanno cavare, così come sono convinta che la nostra Italia, con tutte le risorse e le eccellenze che ha, è un bel gioiellino agli occhi del mondo“.

Valentina, attualmente membro del Consiglio Federale della Fis, ha fatto un bilancio anche sulla situazione italiana del fioretto femminile: “Ho lasciato il testimone un anno e mezzo fa a Di Francisca ed Errigo ma dietro quest’ultima sta crescendo la Volpi, la Batini che ora è in maternità, e c’è una Camilla Mancini che giovanissima ha vinto i Mondiali, una Favaretto che ancora è cadetta, ha 16 anni e ha fatto una finale in Coppa del Mondo assoluta a Torino. Quindi diciamo che c’è una tradizione talmente ampia, il metodo adottato dalla Federazione Scherma è un metodo che produce continuità e alla fine i talenti vengono fuori come se fosse la cosa più naturale del mondo e l’Italia nella scherma continua a eccellere“.