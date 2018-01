Tennis, WTA Shenzhen 2018: subito fuori Camila Giorgi, sconfitta nettamente da Ana Bogdan

Non è decisamente cominciato con il piede giusto il 2018 di Camila Giorgi, che nel primo turno del torneo WTA di Shenzhen è stata sconfitta dalla romena Ana Bogdan con il punteggio di 6-4 6-2. Un risultato netto, giunto al termine di un incontro che ha visto la giocatrice azzurra mai capace di esprimersi sul suo livello; soprattutto, Giorgi non è mai stata in grado di far prevalere il suo tasso tecnico più elevato rispetto all’avversaria, numero 105 del ranking mondiale, che dal canto suo ha invece sfruttato tutte le occasioni avute a disposizione, prendendosi la rivincita: curiosamente, infatti, l’unico precedente tra le due risaliva ad un anno fa, sempre al primo turno di Shenzhen.

Un’incapacità di esprimersi sul suo livello di gioco della Giorgi evidente già nel primo set, quando l’azzurra è stata disastrosa al servizio (48% di prime in campo, 4/17 con la seconda e 6 doppi falli): un rendimento che ha agevolato la Bogdan, che ha effettuato per ben tre volte il break. Anche la romena non è stata eccezionale con la battuta (38% di prime), ma nel momento chiave, una volta preso il vantaggio, è riuscita quanto meno a tenere la palla in campo. Dopo il 6-4 del primo set, infatti, alla 25enne di Sinaia è bastato alzare leggermente le proprie percentuali al servizio per avere ragione di una Giorgi che invece non è riuscita a cambiare marcia (3 doppi falli nel secondo set). Bogdan non ha concesso nemmeno una palla break, la nativa di Macerata due, entrambe trasformate. Il 6-4 6-2 finale in un’ora e diciotto non ammette repliche.













Foto: profilo Twitter FIT