Tennis, WTA San Pietroburgo 2018: Roberta Vinci accede al tabellone principale del torneo in Russia. Sconfitta la tedesca Petkovic in 3 set

Missione compiuta per Roberta Vinci nel WTA di San Pietroburgo (Russia). L’azzurra accede al tabellone principale piegando in due set, nella finale delle qualificazioni, la tedesca Andrea Petkovic (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore ed 1 minuto di partita.

Nel primo set l’avvio è confortante per la pugliese che conquista il break nei primi due turni al servizio della rivale, dimostrando grande padronanza nello scambio e sfruttando anche i tanti errori della teutonica. Roberta riesce ad avere anche un buon rendimento al servizio concedendo poco o nulla alla rivale e chiudendo sul 6-1.

Nel secondo set la tedesca eleva il livello del proprio tennis essendo più incisiva alla risposta e strappando il servizio alla pugliese nel 1° e poi nel 5° game. L’azzurra paga la poca concretezza in questa frazione mancando la bellezza di sei palle break dopo aver recuperato l’iniziale svantaggio nel 4° gioco. Sul 6-4 dunque la n.98 del mondo si porta a casa il parziale sul 6-4.

Nel terzo set l’avvio della giocatrice nostrana è veemente: break nel 2° gioco e grande resa, soprattutto, con le prime palle di servizio. Tuttavia nel settimo game, l’azzurra incappa in un gioco negativo alla battuta che dà modo alla Petkovic di pareggiare il conto dei break. Non si dà per vinta però la tarantina e con estrema determinazione fa suo il gioco successivo confermando al servizio il vantaggio acquisito senza tentennamenti chiudendo sul 6-3.













Foto: pagina facebook Supertennis