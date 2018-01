Tennis, Australian Open 2018: Grigor Dimitrov a caccia della sua prima volta Slam

La parte finale del 2017 ha segnato la definitiva consacrazione di Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha conquistato la vittoria alle ATP Finals, primo grande titolo della carriera, chiudendo la stagione alla posizione numero tre della classifica mondiale. A valutare, dunque, l’anno passato si può dire che finalmente l’eterna promessa è finalmente sbocciata, diventando quel campione assoluto che fin dai suoi esordi aveva fatto intravedere di essere, vincendo Wimbledon e US Open a livello juniores

Ovviamente in bacheca manca ancora quel titolo Slam che ovviamente cambia la carriera di un giocatore. Finora il bulgaro non ha mai raggiunto la finale, centrando come miglior risultato la semifinale agli Australian Open e a Wimbledon. Dimitrov ha spesso steccato il grande appuntamento, probabilmente tradito dalla troppa pressione e dal dover per forza centrare il massimo traguardo.

Questa volta, però, agli Australian Open il nativo di Haskovo si presenta con una maturazione completamente diversa e con il grado di terzo favorito per la vittoria finale, dietro ai due grandi Federer e Nadal. Proprio con lo spagnolo a Melbourne, Dimitrov è stato protagonista di una semifinale entusiasmante lo scorso anno, con la vittoria dello spagnolo in cinque set.

Proprio quella partita ha fatto capire che nella testa di Grigor qualcosa era cambiato, anche se poi la stagione ha mostrato i soliti alti e bassi. Adesso è arrivato il momento di raccogliere quello che il suo entusiasmante talento gli permette di avere. Sarà la prima volta Slam di Dimitrov?