Tennis, ATP Brisbane 2018: Nick Kyrgios trionfa in finale contro Ryan Harrison. Netta vittoria dell’australiano in due set

Nick Kyrgios trionfa nell’ATP di Brisbane (Australia). Il padrone di casa ha superato in due set (6-4 6-2) l’americano Ryan Harrison (n.47 del mondo) in 1 ora e 14 minuti di partita. Un’ottima prestazione quella del n.21 ATP che conferma il buono stato di forma dopo aver battuto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov (n.3 del ranking e vincitore delle ATP Finals).

Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed è Harrison ad avere sulla racchetta tre chance per conquistare il break nel sesto game. Il servizio però aiuta Kyrgios ad uscire da questo momento di difficoltà e, ironia della sorte, è proprio lui nel gioco successivo a strappare la battuta all’americano, mettendo in mostra colpi profondi e ben calibrati. Strappo decisivo per le sorti del parziale, vinto dal 22enne di Camberra sul 6-4.

Nel secondo set, l’australiano alza decisamente il livello del proprio gioco, galvanizzato dal successo della frazione precedente. A tratti ingiocabile, Kyrgios ottiene due break nel terzo e quinto game e di fatto mette in ghiaccio il confronto, forte dell’ottima gestione al servizio (17 ace, 71% di punti ottenuti con la prima di servizio).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter ATP World Tour