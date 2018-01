Skeleton, Coppa del Mondo 2018: Yun Sungbin e Jacqueline Loelling si lanciano verso la sfera di cristallo

Pronostici rispettati anche ad Altenberg per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton. Nella prima tappa di questo 2018 vanno a segno infatti i due detentori del pettorale giallo di leader della classifica: tra gli uomini Yun Sungbin, tra le donne Jacqueline Loelling. Entrambi, dunque, fanno un passo deciso verso la sfera di cristallo e si candidano al ruolo di favoriti in vista delle prossime Olimpiadi di PyeongChang.

Ennesima vittoria (la quarta stagionale) per il sudcoreano, che ai Giochi parteciperà davanti al pubblico di casa: fase di spinta eccellente, guida strepitosa. E’ il nuovo fenomeno della disciplina e sta risultando dominante praticamente su ogni tipo di budello. Per i rivali c’è davvero poco da fare. Il distacco in classifica raggiunge quasi i 90 punti sul primo degli inseguitori, il pluridetentore della Coppa Martins Dukurs: il cannibale lettone ha patito la pressione anche in questa gara e si è dovuto accontentare della quinta piazza. La paura di perdere un altro titolo olimpico continua a crescere: l’avversario è davvero di livello altissimo. A trovare il podio sono il campione a Cinque Cerchi in carica Alexander Tretiakov (che in Corea non sarà presente per il polverone doping che ha coinvolto la squadra russa) e il padrone di casa Christopher Groother, a proprio agio sul ghiaccio della Sassonia.

Tra le donne terzo successo stagionale per la giovanissima leader della classifica. C’è addirittura una tripletta per le teutoniche, con Tina Hermann e Anna Fernstaedt a completare il podio. In chiave olimpica preoccupano i risultati di due delle possibili protagoniste del circuito: l’austriaca Janine Flock e la britannica Elizabeth Yarnold.













Foto: IBSF/Viesturs Lācis