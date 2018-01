Skeleton, Coppa del Mondo 2018: a St.Moritz prosegue il duello tra Yun Sungbin e Martins Dukurs

Settima e penultima tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton: si vola in Svizzera, sul tecnico catino di Saint Moritz, dove potrebbero decidersi già le classifiche per la sfera di cristallo. In programma venerdì sia la gara femminile (prima run alle 9.30 e seconda alle 11.30), che quella maschile (prima discesa alle 13, run decisiva alle 14.45).

Si ripropone, per l’ennesima volta in questa stagione, la grande sfida tra gli uomini. Un duello a due che sta davvero appassionando tutti i tifosi del massimo circuito internazionale. La sorpresa, il coreano Yun Sungbin, veste il pettorale giallo di leader della classifica e ha già portato a casa quattro vittorie e due secondi posti (mai sceso dal podio). A contendergli il titolo c’è il detentore Martins Dukurs: da dimenticare la quinta piazza dello scorso week-end in quel di Altenberg, il baltico vuole confermare il risultato del 2017 (fu primo proprio davanti all’asiatico). Da terzi incomodi ci saranno i russi Nikita Tregubov e Alexander Tretiakov, oltre al tedesco Christopheer Groother.

Sarà ennesimo dominio tedesco invece per quanto riguarda le donne? Jacqueline Loelling è l’assoluta protagonista di questa Coppa del Mondo: va a caccia della quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Concorrenza comunque aperta: le canadesi con Vathje, Channell e Ranheva (vincitrice l’anno scorso) lanciano la sfida. Puntano il podio anche la russa Elena Nikitina e l’altra tedesca Tina Hermann.













Foto: IBSF/Viesturs Lācis