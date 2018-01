NBA 2018: i Cavaliers vincono ancora, OKC al settimo successo consecutivo. Bene Houston, San Antonio e Toronto

Sette partite per la domenica Nba: impegnate, come spesso succede in chiusura di settimana, diverse squadre di spicco, dalle quali erano attese anche risposte importanti per la regular season 2017-2018. Come ad esempio i Cleveland Cavaliers, che sembra stiano ritrovando la bussola dopo un periodo nero. In questo caso, l’ago magnetico si chiama LeBron James, che ha condotto i suoi verso un’agevole vittoria contro i Detroit Pistons grazie ad una prestazione da 25 punti, 8 rimbalzi e 14 assist, che sottolineano anche la sua fiducia nei compagni. Poco hanno potuto i Pistons, che si sono arresi 121-104, anche considerando i 20 punti e 11 rimbalzi di Kevin Love, sicuramente importante nell’economia della partita.

Rimaniamo ad Est per i Toronto Raptors, che al momento occupano la seconda posizione nella classifica di Conference ad 1,5 vittorie dai Boston Celtics. Nella notte odierna si sono imposti 123-111 sui Los Angeles Lakers, in vantaggio solo nella prima metà del primo quarto prima di inseguire per oltre 40′ senza mai avvicinarsi in maniera pericolosa. Dopo i 19 punti contro Atlanta di pochi giorni fa, si è confermato ad alti livelli Fred VanVleet, che nei 20′ trascorsi sul terreno di gioco ha messo a referto 25 punti dalla panchina con percentuali superiori al 70%.

Tripla doppia sfiorata da parte di James Harden, che svolge per gli Houston Rockets un ruolo simile a quello di James per i Cavs, da autentico trascinatore per tecnica e carisma sul terreno di gioco. Nel successo 113-102 sui Phoenix Suns, il Barba ha segnato 27 punti accompagnati da 10 rimbalzi e 8 assist, utili per mantenersi in seconda posizione in classifica ad Ovest con un margine se non di sicurezza quantomeno considerevole sui San Antonio Spurs, al momento terzi. Unica pecca del match l’infortunio di Trevor Ariza dopo pochi secondi che sarà valutato già domani. Abbiamo accennato agli Spurs, a loro volta impegnati: 15 punti di margine e vittoria sui Sacramento Kings, con 23 punti uscendo dalla panchina per Bryn Forbes per il 113-98 finale dopo aver fatto il break decisivo nel terzo parziale.

Nelle sette partite della notte, diverse prestazioni da incorniciare oltre quelle già citate. A partire dai 27+9+8 di Giannis Antetokounmpo per i Milwaukee Bucks a facilitare la vittoria 110-96 sui Chicago Bulls. Il greco, ormai, non è più una sorpresa e giorno dopo giorno sta rafforzando lo status di superstar all’interno della lega americana. Nonostante 25 punti e 17 rimbalzi, Anthony Davis non è bastato ai suoi New Orleans Pelicans per superare i Los Angeles Clippers, che hanno fatto leva su Blake Griffin (27 e 12 rimbalzi), DeAndre Jordan (12+19 rimbalzi) e Lou Williams (22 punti) per agguantare la vittoria (dopo essere stati sotto anche di 20) che li ha riportati definitivamente a contatto con le prime otto posizioni ad Ovest, necessarie per entrare ai playoff. 112-103 il risultato finale. Non è certo mancato lo spettacolo tra Philadelphia 76ers e Oklahoma City Thunder, a partire da un Russell Westbrook praticamente dominante con 37 punti, 9 rimbalzi e 14 assist, che sicuramente hanno aiutato i 31 punti di Paul George. I Thunder hanno vinto l’incontro 122-112 ottenendo la settima vittoria di fila, ma tra i Sixers non hanno sfigurato Joel Embiid (27 e 10 rimbalzi) e Ben Simmons (22 punti), coppia che lavora molto bene per portare punti e vittorie ad una squadra che punta senza mezzi termini alla post season.

I RISULTATI DI DOMENICA 28 GENNAIO

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 110-96

Phoenix Suns – Houston Rockets 102-113

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 112-103

Destroit Pistons – Cleveland Cavaliers 104-121

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 111-123

Philadelphia 76ers – Oklahoma City Thunder 112-122

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 98-113













