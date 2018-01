MotoGP, Andrea Dovizioso sorpreso dalla nuova Ducati: “Siamo riusciti a migliorare la base buona dell’anno scorso”

Secondo alle spalle di Daniel Pedrosa nel primo giorno di test a Sepang (Malesia), Andrea Dovizioso è soddisfatto ed anche un po’ sorpreso dalla facilità di aver trovato il feeling giusto con la nuova Ducati GP18.

“Sono molto contento del primo giorno. Stamattina le condizioni non erano buonissime, poi io stanotte ho dormito solamente tre ore, quindi non ero molto in forma e siamo stati fortunati a non partire subito con l’asciutto – ha ammesso il pilota forlivese come riporta it.motorsport.com – Oggi pomeriggio abbiamo avuto comunque tempo per fare la comparazione con la moto nuova e la cosa importante è che abbiamo trovato subito il ritmo del weekend di gara dello scorso anno, nel quale eravamo stati molto competitivi”, ha sottolineato il forlivese.

E poi sulla questione nota dei problemi della Rossa in percorrenza di curva, la risposta del ducatista è estremamente chiara: “Quando riesci ad entrare meglio, riesci a preparare un pochino meglio l’uscita. E’ chiaro che questo ti permette anche di far girare la moto un po’ meglio, ma non voglio dare sentenze perché è ancora troppo presto e dobbiamo lavorare. La base era buona, quindi averla già migliorata è un bel passo in avanti, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché non possiamo dare sentenze dopo appena un giorno di prove, anche se oggi è stata una bella sorpresa“.













Foto: Valerio Origo