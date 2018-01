LIVE Sport invernali, DIRETTA 28 gennaio: Shiffrin e Hirscher primi: i soliti noti. Eisath sesto a Garmisch. Delude l’Italia del fondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali, domenica 28 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensa sulla neve a due settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sullo sci alpino con il gigante di Garmisch per gli uomini e lo slalom femminile a Lenzerheide mentre lo sci di fondo sarà impegnato con 10km e 15km a Seefeld, località in cui si concluderà anche il Triple Nordic di combinata nordica. Da non perdere nemmeno lo slittino con l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Sigulda, l’Italia si affida a Dominik Fischnaller dopo la vittoria di Lillehammer.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali, domenica 28 gennaio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.

Il programma degli sport invernali di domenica 28 gennaio











CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

12.00 SCI ALPINO – Alle 12.15 il via della seconda manche di slalom femminile.

11.53 FONDO – A completare la prova sconsolante della squadra italiana arrivano il 40mo posto di De Fabiani a 1’16” (!) da Cologna, il 46mo di Bertolina, il 61mo di Noeckler, il 67mo di Salvadori

11.52 FONDO – Krueger, Parisse, Ustyiugov, Bjornsen, Jaks a completare le prime dieci posizioni. Disastrosa la prova degli azzurri, il migliore dei quali è Pellegrino, 35mo a 40″5

11.50 FONDO – Cologna vince! Secondo posto per Harvey, terzo Sundby. poi Toenseth e Manificat

11.49 FONDO – Cologna spinge in salita e va in fuga, Harvey soffre, Sundby prova ad inseguire

11.49 FONDO – Non c’è l’Italia nelle prime posizioni quando mancano meno di due km alla fine. Anche Pellegrino si stacca dai primi

11.49 FONDO – Al km 13 Holund, Cologna, Gaillard, Toenseth. Pellegrino scivola in fondo al gruppo di testa, 24mo

11.47 FONDO – Sgasata dell’austriaco Hauge al km 11.9. Pellegrino è nel gruppo di testa composto da circa 25 atleti. Gli altri azzurri restano staccati

11.45 SLITTINO – nella gara sprint del doppio Eggert/Benecken trionfano davanti ai lettoni Sics/Sics e Gudramovics/Kalnins. Settimo posto per Rieder/Rastner, penultimo per Nagler/Malleier

11.43 FONDO – al km 11.5 Toenseth, Ustiugov, Bing, Holund, Cologna, Pellegrino è decimo. Bertolina, Noeckler e De Fabiani sono dopo il 40mo posto a oltre 30″

11.42 FONDO – indicazioni non proprio positive per gli azzurri, che sono staccati dai primi, tranne Pellegrino. Un mezzo disastro la prova degli italiani a Seefeld

11.40 SCI ALPINO – Ballerin è 42mo a 3″86, eliminato, Hofer esce nella parte centrale. Non ci saranno altri azzurri al via nella seconda manche

11.38 SCI ALPINO – Il francese Favrot sopravanza Nani, inserendosi al 24mo posto: l’azzurro è 28mo al momento

11.36 SNOWBOARD – Due azzurri qualificati per il parallelo maschile a Bansko: Coratti terzo tempo e Felicetti, ottavo tempo. Eliminati March, Fischnaller, Bormolini e Mick

11.36 FONDO – Ripresi dal gruppo i due morvegesi. Pellegrino è tra i primi 10

11.35 FONDO – Krueger e Holund provano l’azione a metà gara. Pellegrino pimpante. Gli altri azzurri sono piuttosto indietro ma il gruppo è copmpatto

11.33 SCI ALPINO – tutti dietro agli azzurri gli ultimi atleti scesi (il migliore è Zampa, 28mo). Al momento sono cinque gli italiani qualificati per la seconda manche

11.31 FONDO – Holund, Krueger e Manificat a fare l’andatura davanti. Pellegrino 17mo, De Fabiani e Noeckler attorno alla 40ma posizione

11.29 FONDO – al km 4.4 primo il norvegese Holund, poi Manificat e Cologna. Primo degli azzurri Pellegrino

11.29 SCI ALPINO – bravissimo Borsotti!!! L’azzurro chiude a 2″48 da Hirscher ed è 23mo. Potrebbe qualificarsi per la seconda manche. Nani è 25mo

11.25 FONDO – Manificat passa per primo al km 3.75, poi Ustiugov. De Fabiani, Pellegrino e Noeckler sono nel gruppo

11.25 FONDO: si sgrana il gruppo e gli azzurri sono indietro. Ustiugov tira i remi in barca

11.23 FONDO – al km 1.7 Ustiugov in fuga, Manificat a 4″, migliore degli azzurri 17mo De Fabiani nella pancia del gruppo

11.22 FONDO – l’austriaco Brennsteiner esce, il canadese Philps è 26mo, Andrienko 25mo. Nani resta 24mo

11.21 FONDO – tutta la rabbia di Ustiugov, escluso dalle Olimpiadi, nel primo km della mass start. Il russo è davanti a tirare fortissimo. Primo degli azzurri De Fabiani 12mo

11.19: FONDO – Atleti schierati per la partenza. Non c’è Klaebo

11.18 SCI ALPINO – Il canadese Read è 18mo a 2″16, Dopfer 22mo a 2″34. Per Nani si fa durissima in chiave qualificazione. Tonetti è 21mo, ce la può fare

11.14 SCI ALPINO – Elia Zurbriggen è 21mo a 2″61, l’austriaco Schmid è 15mo a 1″93

11.14 SLITTINO – Tra una decina di minuti il via della gara sprint di doppio con due equipaggi azzurri in lizza

11.10 SCI ALPINO – niente da fare per Nani che chiude a 2″74 da Hirscher, è ventesimo. Difficile la qualificazione per la seconda manche

11.09 FONDO – Fra 10′ il via della 15 km mass start maschile di Seefeld. Gli azzurri al via: De Fabiani, Noeckler, Salvadori, Pellegrino, Bertolina e Pellegrin

11.08 SCI ALPINO – lo statunitense Ford si inserisce al 15mo posto a 1″93 da Hirscher. Ora tocca all’azzurro Nani che si gioca la convocazione a PyeongChang

11.06 SCI ALPINO – fuori lo svedese Myhrer, il croato Zubcic è 17mo a 2″19

11.04 SCI ALPINO – splendida manche dello svizzero Meillard che è quinto a 1″01 da Hirscher

11.02 SCI ALPINO – fuori gara lo svizzero Caviezel, l’azzurro Tonetti non disputa una gara all’altezza delle aspettative e chiude al 16mo posto a 2″23 da Hirscher. Potrebbe bastare per la qualificazione alla seconda manche

10.58 SCI ALPINO – bella manche del norvegese Kilde che si inserisce al quinto posto a pari merito con Eisath a 1″18 da Hirscher

10.58 SNOWBOARD – Nel gigante parallelo femminile l’azzurra OPchner chiude le qualificazioni al 15mo posto e passa alla seconda fase

10.55 SCI ALPINO – Brutta gara di De Aliprandini che commette un sacco di errori e chiude 15mo a 3″48 da Hirscher

10.54 SCI ALPINO – lo sloveno Kranjec è decimo a 1″46, ora De Aliprandini

10.53 SLITTINO – Pavlichenko mantiene 11 millesimi di vantaggio su Loch e beffa in tedesco, che non vince la seconda gara consecutiva: successo russo, secondo Loch, terzo Repilov

10.52 SCI ALPINO – si sente aria di Olimpiadi ed ecco che spunta lo statunitense Ligety!!! E’ secondo a 65 centesimi da Hirscher che forse ha trovato il suo rivale in prospettiva PyeongChang

10.51 SLITTINO – Loch va al comando con 101 millesimi di vantaggio sul russo Repilov. Ora scende Pavlichenko, primo della prima manche

10.50 SCI ALPINO – Grandissima seconda parte di manche di Eisath!!! E’ quarto a 1″18 da Hischer dopo un avvio non buonissimo

10.49 SCI ALPINO – Bella prova dell’austriaco Feller! E’ terzo a 98 centesimi da Hirscher

10.47 SCI ALPINO – buona parte di gara di Moelgg che poi perde qualcosa di troppo nel finale ma è sesto a 1″63 da Hirscher. Il podio è a 3 decimi

10.45 SCI ALPINO – il francese Muffat-Jeandet è ottavo a 2″03, ora tocca a Moelgg

10.45 SLITTINO – Il lettone Kivlenieks balza al comando con 137 millesimi di vantaggio su Kindl. Fischnaller al momento è 12mo, mancano i migliori 4

10.43 SCI ALPINO – Fanara è ultimo a 2″13 da Hirscher

10.42 SCI ALPINO – A Lenzerheide Insam esce e dunque ci sarà una sola azzurra a rappresentare l’Italia nella seconda manche: Irene Curtoni 13ma

10.42 SCI ALPINO – anche lo svizzero Murisier è in piena lotta per il terzo posto. Recuperando nel finale chiude quinto a 1″38

10.40 SCI ALPINO – perde progressivamente lo svedese Olsson che chiude al quinto posto a 1″39 da Hirscher

10.40 SLITTINO – Lo statunitense Mazdzer si inserisce al secondo posto alle spalle di Kindl con 10 millesimi di distacco

10.38 SCI ALPINO – Pinturault si inserisce al secondo posto ma a 94 centesimi dall’austriaco, recuperando qualcosa nel finale

10.37 SCI ALPINO – A Lenzerheide Peterlini è 36ma a 5″93 e non farà la seconda manche

10.36 SCI ALPINO – anche Kristoffersen resta lontanissimo da Hirscher: 1″35 di distacco e terzo posto per il norvegese

10.36 SLITTINO – Kindl, Ninis Ludwig davanti quando mancano i migliori nove della prima manche

10.34 SCI ALPINO – Hirscher interpreta benissimo la gara e domina al momento con 1″34 di vantaggio. Non perfetto solo nel finale l’austriaco

10.33 SCI ALPINO – il francese Faivre perde progressivamente e chiude a 51 centesimi da Nestvold-Haugen. Ora tocca a sua maestà Hirscher

10.31 SCI ALPINO – il norvegese chiude con 1’19″98, manche lunghissima, quasi una discesa libera….

10.30 SCI ALPINO – partito Nestvold-Haugen

10.29 SLITTINO – niente da fare per l’azzurro Kevin Fischnaller che dispuita una seconda manche da dimenticare ed è solo settimo a 260 millesimi da Kindl

10.28 SLITTINO – lo statunitense West si inserisce al terzo posto a 50 millesimi da Kindl. Ora Fischnaller

10.24 SLITTINO – Nuovo leader a Sigulda. E’ l’austriaco Kindl che va in testa con 15 millesimi su Ninis, terzo Glirscher. Tra poco Kevin Fischnaller

10.23 SCI ALPINO – il primo a partire sarà il norvegese Nestvold-Haugen, poi Faivre, Hirscher e Kristoffersen

10.21 SCI ALPINO – come sempre il grande favorito è Hirscher, più aperto il lotto dei pretendenti rispetto allo slalom. Occhio a Pinturault e ai francesi e curiosità per vedere come se la caverà Kristoffersen

10.19 SCI ALPINO – sono otto gli azzurri al via: Moelgg (10), Eisath (12), De Aliprandini (15), Tonetti (18), Nani (23), Borsotti (36), Ballerin (52), Hofer (53),

10.15 SCI ALPINO – tra meno di un quarto d’ora il via del gigante di Garmisch, ultimo prima di PyeongChang

10.13 SLITTINO – Dopo le prime undici discese lo slovacco Ninis è in testa davanti all’austriaco Gleirscher e a Langenhan. Sesto Rieder

10.12 SCI ALPINO – Ferk è a 4″12, Thalmann esce e anche Kirchgasser è fuori

10.09 SCI ALPINO – l’austriaca Liensberger è 12ma a 2″57, male la statunitense Stiegler che chiude a 4″07

10.07 SLITTINO – Rieder si inserisce al terzo posto a 263 millesimi da Langenhan. Difficile fare meglio per l’azzurro

10.05 SCI ALPINO – male la norvegese Skjoeld che chiude a 3″09, Alphand pasticcia tanto e conclude a 3″31 da Shiffrin

10.05 SLITTINO – Langenhan davanti prima della discesa di Rieder, con 48 millesimi di vantaggio su Frauscher

10.01 SCI ALPINO – bene la canadese Mielzynski che è nona a 2″17 da Shiffrin

10.00 SCI ALPINO – la tedesca Wallner è 15ma a 3″04 da Shiffrin, la slovena Bucik si destreggia bene e chiude decima a 2″56

9.58 SLITTINO – L’austriaco Gleirscher in testa dopo le prime tre discese

9.57 SCI ALPINO – la svedese Wikstroem si inserisce al nono posto a 2″52 da Shiffrin

9.55 SCI ALPINO – Irene Curtoni chiude al nono posto a 2″58 da Shiffrin. Non una bella manche per l’azzurra

9.54 SCI ALPINO – l’austriaca Truppe è aggressiva ma non basta: è nona a 2″62

9.52 SLITTINO – Sta per partire la seconda manche della gara maschile a Sigulda

9.50 SCI ALPINO – Zuzulova torna alle gare e chiude con un ritardo di di 3″63, 12mo posto

9.49 SCI ALPINO – stava disputando una buona gara, Chiara Costazza, ma nella curva verso sinistra si inclina ed esce. Peccato

9.48 SCI ALPINO – brava l’austriaca Gallhuber che si inserisce al settimo posto a 1″83. Ora Costazza

9.46 SCI ALPINO – la svizzera Feierabend limita i danni ed è nona a 2″69. La pista è rovinata ma il livello di queste atlete è indubbiamente inferiore rispetto alle prime

9.45 SCI ALPINO – adesso è un’altra gara. Gisin chiude a 3″15 da Shiffrin, nona, inforca la tedesca Geiger

9.43 SCI ALPINO – tanti errori per la tedesca Duerr che è ottava a 2″64 ma ancora peggio fa la svedese Swenn-Larsson che esce e poi risale, chiudendo nona a 4″64

9.39 SCI ALPINO – brava la svedese Hansdotter che, delle ultime scese, è quella che riesce a restare più vicina a Shiffrin: è terza a 83 centesimi dalla statunitense. Pista già segnata

9.38 SCI ALPINO – Vlhova resta avanti nella prima parte di gara, poi perde tantissimo da una Shiffrin scatenata ed è quinta a 1″12 dalla statunitense

9.37 SCI ALPINO – male la norvegese Haver-Loeseth che chiude a 1″90 da Shiffrin, quinta

9.35 SCI ALPINO – l’austriaca Schild commette un errore in alto ma perde anche nella parte finale: è quarta a 1″07

9.34 SCI ALPINO – dopo una prima parte di gara non eccelsa, recupera tanto nel finale Shiffrin e chiude prima con 65 centesimi di vantaggio

9.32 SCI ALPINO – la svizzera Meillard perde progressivamente dalla compagna e chiude seconda, recuperando qualcosa nel finale, a 23 centesimi da Holdener

9.30 SCI ALPINO – la svizzera senza apparenti errori chiude in 55″06

9.30 SCI ALPINO – Partita Wendy Holdener

9.25 SCI ALPINO – Shiffrin grandissima favorita per la vittoria finale. La statunitense partirà con il 3. Vlhova è apparsa in crescita di condizione,. Holdener per il podio c’è sempre, a seguire svizzere e attenzione alla Slovenia, squadra che sta lavorando molto bene e potrebbe tirare fuori qualche sorpresa

9.20 SCI ALPINO – senza Moelgg saranno solo quattro le azzurre al via: Costazza (14), Curtoni (17), Peterlini (54), Insam (57)

9.19 SLITTINO – Si conclude la prima manche. Loch si inserisce al secondo posto a 134 millesimi da Pavlichenko, sbagliano Langenhan e Frauscher e restano indietro. Kevin Fischnaller è tredicesimo, Rieder 25mo

9.15 SCI ALPINO – tra un quarto d’ora il via dello slalom di Lenzerheide. Subito una brutta notizia per l’Italia. Non gareggia Manuel,a Moelgg, alle prese con una tendinite acuta al ginocchio sinistro. L’azzurra non vuole prendersi rischi in vista delle Olimpiadi

9.12 SLITTINO – il russo Repilov si inserisce al secondo posto alle spalle di Pavlichenko. Terzo è Egger. Fischnaller è dodicesimo. Mancano solo Loch, Langenhan e Frauscher

9.08 SLITTINO – sembra sia stato un problema muscolare lombare ad aver consigliato a Fischnaller di non forzare e non prendere il via a Sigulda ma non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave

9.02 SLITTINO – non ci sono inserimenti nelle prime posizioni quando mancano 9 discese al termine. Fischnaller è sempre nono

8.57 SLITTINO – c’è subito una brutta notizia che arriva da Sigulda. Dominik Fischnaller, reduce dal successo a Lillkehammer, non prenderà il via nella gara maschile di slittino su una pista che piace molto all’azzurro. Sulle motivazioni siamo in attesa di notizie. Intanto al momento Pavlichenko è in testa con 153 millesimi di vantaggio su Egger e 185 millesimi su Kivlenieks. Il migliore degli azzurri è Kevin Fischnaller, nono a 355 millesimi, Rieder è 16mo a 564 millesimi quando mancano 12 discese alla fine della prima manche

8.55: buongiorno agli appassionati di sport invernali. Le Olimpiadi sono vicinissime e noi siamo pronti per vivere assieme un’altra domenica di grandi eventi

(foto Paola Castaldi)