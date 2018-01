LIVE Sci di fondo, Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA: nella 10km vince Parmakoski su Kalla e Weng, nella 15km De Fabiani ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Super sfida tra gli scandinavi, l’Italia ci prova con Francesco De Fabiani. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 10km femminile e della 15km maschile a Planica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.30. Buon divertimento a tutti.

12.35 Lo svedese Svensson passa per primo agli 1.9 km in 4’30″3. In pista Zelger.

12.30 Partiti i primi atleti! Tra poco partirà Stefan Zelger, più in là i big della classifica.

12.25 Saranno 78 gli atleti al via. Mancano 5 minuti allo start.

12.20 Saranno impegnati sei azzurri: Giamdomenico Salvadori, Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Sergio Rigoni e Stefan Zelger.

12.15 Bentornati con la nostra diretta! Tra un quarto d’ora partirà la 15 km maschile tc con partenza ad intervalli

10.32 Si chiude qui, dunque, la 10km tc femminile, la DIRETTA LIVE tornerà per la prova maschile che prenderà il via alle 12,30. Per il momento non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi ai prossimi appuntamenti LIVE! Buon proseguimento di giornata

10.31 Lontane le italiane: 38esima Virgina De Martin Topranin a 2:41, davanti a Sara Pellegini a 2:43, mentre Francesca Baudin è 47esima a 2:59, Lucia Scardoni 52esima a 3:23 su 58 atlete totali

10.30 CLASSIFICA FINALE: 1 Parmakoski, 2 Kalla a 3.6 secondi, 3 Weng a 33.5, 4 Stadlober a 39.0, 5 Andersson a 48.6, 6 Niskanen a 49.4, 7 Slind a 49.5, 8 Kowalczyk a 1:02.1, 9 Harsem a 1:03.2, 10 Diggins a 1:05.4

10.27 Parmakoski va a vincere a Planica! Weng era troppo staccata per una rimonta.. e infatti chiude terza a 33,5 secondi!

10.26 Parmakoski passa al comando all’arrivo con 3,6 secondi su Kalla!! Gran finale della finlandese!!

10.25 Classifica agli 8,9km: Kalla, poi Parmakoski, Weng, Stadlober, Niskanen, Slind, Anderson, Harsem.

10.24 Parmakoski seconda agli 8,9km a soli 9 decimi da Kalla!! Lotta serrata tra le due! Weng passa ma è addirittura a 28 secondi

10.23 All’arrivo comanda sempre Kalla, davanti ad Andersson per 45 secondi, poi Slind, Kowalczyk e Harsem. Sesta Diggins e settima Saarinen

10.22 Stadlober passa agli 8,9km e si piazza a mezzo minuto esatto d Kalla!

10.21: al km 6.9 situazione definitiva: Kalla davanti, seconda Parmakoski a 1″, terza Weng a 12″2, quarta Stadlober a 24″, quinta Slind a 27″. Migliore delle azzurre Pellegrini 33ma

10.18: al km 6.9 Parmakoski scatenata a 1″ da Kalla. Bene anche Stadlober a 24″ dalla svedese, terza

10.17. Kowalczyk al traguardo chiude a 58″ da Kalla, quarta, Diggins al traguardo chiude quinta a 1’01”, Wiken è sesta a 1’17”

10.15: Kalla taglia il traguardo con 45″ di vantaggio su Andersson e 45″9 su Slind. All’arrivo al momento la migliore delle italiane è Pellegrini affondata a 2’39”, poi Comarella a 2’51”, Baudin a 2’56”

10.13: al km 6.9 Kalla con 27″ di vantaggio su Harsem, 27″1 su Andersson, 31″2 su Diggins, migliore delle azzurre Pellegrini 24ma. Devono ancora passare alcune delle migliori

10.11: al km 1.9 definitivo Kalla, Harsem a 0″7, poi Andersson a 7″, poi Weng a 8″6, Parmakoski a 9″

10.06: Kalla, Andersson, Slind, Diggins, Kowalczyk nelle prime cinque posizioni al km 6.9. Weng

10.02: Slind, Anderson, Roponen davanti al km 6.9, mentre a metà gara guidano Kalla, Andersson e Harsem. Pellegrini, dopo un buon avvio, è scesa al 19mo posto. Scardoni solo 36ma al km 3.9

9.58: Kalla in testa anche al km 3.9. Harsem è seconda al km 1.9, si rivede anche Kowalczyk terza al km 1.9

9.51: al km 1.9 Kalla, Anderson e Falk, tutte svedesi, prendono il comando delle operazioni. Al km 3.9 guida O. Slind, Pellegrini è settima

9.44: J. Slind passa a condurre dopo 1.9, Patterson si inserisce al terzo posto, l’azzurra Pellegrini è quinta, Colarella si inserisce all’ultimo posto

9.41: Pellegrini terza dopo 1.9, Baudin 13ma, guida la norvegese Slind

9.36: la slovena Cebasek va al comando al km 1.9, non sono partite Schicho e Prochazkova

9.30: partita la gara! 9.25: la prima a prendere il via sarà la russa Zherebyateva, prima delle azzurre Pellegrini con il 14

9.20: per l’Italia al via cinque atlete: Pellegrini, Comarella, Baudin, Scardoni e De Martin

9.15: tra un quarto d’ora prende il via la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli femminile. Grande favorita per la vittoria la norvegese leader di coppa Heidi Weng