LIVE – Eurolega 2018, Olimpia Milano-CSKA Mosca in DIRETTA: dominio russo al Forum. L’Olimpi crolla e viene sconfitta 107-81

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, sfida valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega.

FINISCE 81-107. Il CSKA domina al Forum contro una Milano che è sparita dal campo nell’ultimo quarto. Una sconfitta davvero brutta e difficile da accettare soprattutto per l’atteggiamento mostrato dall’Olimpia. In casa Milano si salvano in pochissimo con Tarczewski che segna 17 punti e Bertans 15. Il migliore per il CSKA è Nando De Colo con 24 punti.

79-107 segna M’Baye. Ormai sono gli ultimi 40 secondi

74-103 perfetto dalla lunetta Higgins

74-101 Bertans è uno dei pochissimi a salvarsi di Milano. Tripla per il lettone. Due minuti alla fine

71-101 Fridzon fa superare il muro dei 100 al CSKA

71-99 2/2 di Tarczewski

67-95 tripla di Rodriguez. Ancora quattro minuti di agonia per Milano

67-92 schiacciata di Tarczewski

65-92 tripla di Fridzon. Ormai è un massacro sportivo al Forum. Milano è uscita totalmente dal campo

63-88 Kurbanov segna con il fallo di M’Baye. Il Forum comincia anche a fischiare la squadra

Palla persa da Milano ed ormai è veramente finita. Si rischia una pesantissima sconfitta

63-84 Hunter appoggia comodamente al ferro

61-80 tripla di Rodriguez e probabilmente possono già andare i titoli di coda

FINISCE IL TERZO QUARTO: Milano ha provato a rientrare in partita con le triple di Bertans e Kuzminskas, arrivando anche al -6, ma nuovamente nel finale di quarto è crollata e stavolta sembra in maniera decisiva

61-77 Clyburn con il tap in vincente

61-75 un libero di Gudaitis. 34 secondi alla fine del terzo quarto

60-75 super canestro di Rodriguez

Infrazione di 24 secondi per Milano

60-73 segna anche il libero l’ex Darussafaka

60-72 Clyburn segna e subisce anche il fallo di Kuzminskas. Timeout per Milano

60-69 arresti e tiro di Cinciarini. Due minuti a fine terzo quarto

58-69 Rodriguez alza l’alley oop per Clyburn che vola il per il +11

58-65 TRIPLA DI KUZMINSKAS

55-65 segna ovviamente dalla lunetta De Colo

Incredibile fallo tecnico fischiato a Tarczewski. Atmosfera caldissima al Forum

55-64 segna il libero Bertans

Fallo tecnico fischiato per flopping ad Hynes

54-64 Clyburn schiaccia il nuovo +10 russo

54-60 TRIPLAAAAA DI KUZMINSKAS! Milano è ancora viva. Cinque minuti a fine terzo quarto

51-60 TRIPLA DI BERTANS!

Adesso gli arbitri stanno sinceramente fischiando in maniera eccessiva contro Milano. Contatto molto dubbio fischiato ora a Bertans su De Colo

48-58 2/2 dalla lunetta di Cinciarini

46-58 alza la parabola Rodriguez e il CSKA rivola sul +12

46-54 ennesima magia di De Colo in penetrazione

46-52 SCHIACCIA TARCZEWSKI! Milano si è forse svegliata

44-52 2/2 dalla lunetta di Micov.

38-52 sottomano vincente di Kurbanov

38-50 apre il secondo tempo la penetrazione vincente di Bertans

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Orribile finale di tempo per Milano, che subisce anche la tripla all’ultimo secondo di uno scatenato De Colo (15 punti). In casa Milano si salva finora solo M’Baye con 11 punti

36-50 TRIPLA DI DE COLO SULLA SIRENA! Milano non difende e il francese la punisce

36-47 solo un libero per Jerrells

Ennesima palla persa da Milano. Pessimo finale di quarto di Milano

35-47 2/2 dalla lunetta di Clyburn

34-45 De Colo domina contro Jerrells e Goudelock e segna facilmente in penetrazione. Un minuto e mezzo alla fine

34-43 Micov alza la parabola e trova solo la retina

32-43 segna anche il libero il francese

32-42 canestro di De Colo e fallo anche di Goudelock

32-40 scatenato M’Baye. 11 punti per il francese nel solo secondo quarto

30-40 tripla di Rodriguez! Russi sul +10

30-37 schiacciata di Gudaitis. Timeout CSKA a tre minuti dall’intervallo

28-35 ancora perfetto dalla lunetta M’Baye

26-35 schiacciata facile facile di Hunter. Timeout immediato di Pianigiani

26-33 ennesima penetrazione vincente del CSKA con Higgins

26-31 2/2 di M’Baye dalla lunetta

24-31 Milano è uscita malissimo dal timeout. Palla persa e parziale di 4-0 chiuso dal sottomano di Kurbanov

24-27 M’BAYEEEE! TRIPLAAA! Caldissimo ora il francese. Sei minuti all’intervallo

21-27 grande azione di Milano e schiacciata devastante di M’Baye

17-25 risponde subito con il piazzato Higgins

17-23 bel canestro buttandosi indietro di M’Baye

FINISCE IL PRIMO QUARTO: altra palla persa da Milano e il quarto si chiude con il CSKA avanti di otto punti (15-23). Un allungo maturato tutto nel finale della prima frazione.

15-23 altra palla persa di Milano e Higgins vola in contropiede a schiacciare

15-21 De Colo da tre punti firma il +6. Un minuto alla fine del primo quarto

15-16 ottimo assist di Micov per Kalnietis che segna comodamente i due punti

Infrazione di 24 secondi del CSKA. Timeout di Milano. Due minuti alla fine del primo quarto

13-16 assist meraviglioso dietro la schiena di Rodriguez per Antonov che deve solo appoggiare al vetro. Giocata pazzesca dello spagnolo

13-14 mini parziale di 4-0 del CSKA firmato dall’appoggio di Rodriguez

13-10 MICOV! BOMBA! Primo vantaggio milanese a tre minuti dalla fine del quarto

Sbaglia il libero il centro americano

10-10 TARCZEWSKI SPACCA IL FERRO! Alley oop sull’asse Micov-Tarczewski e c’è anche il fallo sull’americano

8-10 ANCORA BERTANS! Sono passati i primi cinque minuti nel primo quarto

5-8 TRIPLA DI BERTANS!

2-8 Kurbanov appoggia il +6 in contropiede

Milano sta sbagliando moltissimo in attacco. Ora un piazzato da tre punti di Kuzminskas e poi anche Cinciarini in penetrazione

2-6 ancora 2/2 dalla lunetta di De Colo

2-4 jumper di Clyburn

2-2 prima sbaglia e poi prende il rimbalzo e segna Tarczewski

0-2 i primi punti della partita sono del CSKA dalla lunetta con De Colo

20.45: questi i due quintetti titolari

Milano: Cinciarini, Bertans, Micov, Kuzminskas, Tarczewski

CSKA: De Colo, Antonov, Clyburn, Kurbanov, Hunter

20.35: mancano dieci minuti all’inizio della partita. Oggi Milano festeggia 82 anni della sua gloriosa storia

20.28: non sarà della partita nemmeno Davide Pascolo. Infermeria sempre piena in casa Milano

20.23: importante il rientro di Arturas Gudaitis. Il centro lituano è assolutamente fondamentale per l’economia del gioco milanese e la sua assenza contro l’Olympiacos si è sentita particolarmente.

20.17: in casa Milano non ci sarà Jordan Theodore, mentre sarà la seconda partita in Eurolega con la maglia dell’Olimpia per il neo arrivato Kuzminskas. Un’assenza sicuramente pesantissima quella del play americano, con Pianigiani che darà sicuramente maggior spazio a Goudelock, Jerrells, Cinciarini e Bertans nel reparto piccoli

20.12: cabina di regia nel CSKA Mosca composta da Nando De Colo (16.6 punti di media) e Sergio Rodriguez (14.3), due dei migliori interpreti nel ruolo di play di tutta Europa.

20.05: Nel match d’andata l’Olimpia aveva disputato una partita eccezionale per 35 minuti, portandosi anche sul +16 in quel di Mosca, sfiorando la vittoria, per poi crollare negli ultimi cinque minuti sotto i colpi di uno scatenato Nando De Colo. Era la prima partita della stagione e quel 93-84 aveva lasciato davvero ben sperare per Milano, che invece nel corso della stagione non è poi riuscita a rispettare quelle attese.

19.58: Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. L’Olimpia è reduce da tre sconfitte consecutive e ha un record di 4-12, che obbliga Cinciarini e compagni ha compiere un’impresa nel girone di ritorno (già iniziato con il ko ad Atene) per cercare di rientrare tra le migliori otto, con il Maccabi attualmente ultima qualificata con un record di 8-8. Dall’altra parte c’è un CSKA in testa alla classifica e che, non solo mantenere il primato, ma anche riscattare l’ultimo ko in casa del Barcellona.

19.50: Al Forum arriva la capolista, in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica.

19.45: buonasera e cominciamo la nostra diretta di Olimpia Milano-CSKA Mosca

