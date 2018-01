Karate, Premier League Parigi 2018: programma, orari e tv. Prima tappa della stagione

Il karate torna sulla scena per inaugurare il biennio più importante della storia sportiva della disciplina. La marcia di avvicinamento verso Tokyo 2020, quando il karate approderà alle Olimpiadi per la prima volta nella sua storia, sarà inaugurata dalla prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. I migliori interpreti della disciplina concorreranno per la conquista delle medaglie e per migliorare la propria posizione nel ranking, determinante per ottenere la ribalta olimpica.

La pattuglia italiana si presenta in Francia con i suoi principali alfieri, a partire da Luigi Busà e Sara Cardin, punti di riferimento del movimento azzurro ormai da un decennio. Ma per il team italiano l’appuntamento parigino sarà importante anche per comprendere a che punto sta il ricambio generazionale e per testare nuovamente il livello di competitività di una squadra che sulla carta può ambire al podio in quasi tutte le categorie di peso. Il kata, infine, potrebbe rivelarsi una fucina di medaglie per l’Italia, che confida in un bottino importante per guardare con fiducia al nuovo anno.

Le gare saranno distribuite secondo l’ormai classico format: le giornate di venerdì 26 e sabato 27 gennaio saranno dedicate alle eliminatorie e ai ripescaggi, mentre domenica 28 gennaio andranno in scena le finali. Non è prevista la copertura televisiva per le gare ma sarà possibile seguire in Diretta Streaming soltanto le finali per l’oro, visibili attraverso la piattaforma karateworld.tv al costo di 6 euro.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 26 gennaio

Ore 9.00-19.45: eliminatorie e ripescaggi

team kata F

kata M

-60 kg M

-50 kg F

-67 kg M

-55 kg F

-75 kg F

Sabato 27 gennaio

Ore 9.00-19.45: eliminatorie e ripescaggi

team kata M

kata F

-61 kg F

-84 kg M

-68 kg F

+84 kg M

+68 kg F

Domenica 28 gennaio

Ore 10.00-14.00: finali 3°-4° posto

Ore 14.30-16.30: finali 1°-2° posto













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam