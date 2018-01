Ginnastica, Andrew Fuller: “Io, primo maschio abusato e violentato. USA Gymnastics mi ha rovinato la vita”

Lo scandalo abusi sessuali non si ferma negli USA dopo la condanna del dottor Larry Nassar a 175 anni di reclusione per aver violentato 150 ragazze minorenni durante la sua carriera da medico della Nazionale Statunitense di ginnastica artistica femminile. Nelle ultime ore è infatti arrivata la testimonianza di Andrew Fuller, ginnasta che ha partecipato a eventi nazionali di trampolino elastico e tumbling, che ha accusato George Drew, ex coach della Nazionale. Si tratta della prima testimonianza di un ragazzo: “Mi ha drogato e ha abusato di me quando mi allenavo in Michigan”. Si tratta dello stesso Stato in cui Nassar è stato condannato (insegnava all’Università Statale). Questa la confessione che Andrew Fuller ha rilasciato su Twitter:

“Mi chiamo Andrew Fuller e sono un ragazzo vittima degli abusi di USA Gymnastics. Sono stato reclutato dal dottor George Drew per venire ad allenarmi nel Michigan e lavorare con lui. Una volta lì mi ha costretto a prendere delle pillole che non volevo assumere. Mi forzò ad alzarmi dal letto alle sei del mattino in boxers e a correre nel freddo del Michigan in quelle condizioni. Mi sentii sessualmente umiliato. Una volta venni imbottito di droghe e mi alzai tatuato senza il mio consenso. Una volta scesi al piano inferiore nel pieno della notte e trovai George mentre si masturbava fissando Kristle Lowell, priva di sensi a causa delle medicine che le aveva fatto assumere. Ho provato a raccontare tutto ma ero traumatizzato dal sistema e dal fatto che un maschio avrebbe dovuto fare di più“.