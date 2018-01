FOTO – La nuova maglia tricolore di Fabio Aru. Bandiera italiana più visibile

Aveva fatto molto discutere la prima versione della maglia tricolore di Fabio Aru con la sua nuova squadra: la UAE Emirates. Il sardo, campione italiano in carica, aveva annunciato però che ci sarebbero state delle modifiche, per rendere il tricolore più chiaro, accontentando così i tanti tifosi azzurri. Oggi, in anteprima, l’isolano ha lasciato scoprire la nuova divisa.

Queste le differenze tra la prima e la seconda versione.

Prima versione

Foto: FB UAE Emirates

Seconda versione









Foto: Pier Colombo