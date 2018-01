F1, RIVOLUZIONE sulle partenze? Tutte le possibili novità. Symonds: “In passato 4 auto in prima fila. E se lo facessimo ora?”

La Formula Uno sarà ricca di moltissime novità nel Mondiale 2018 che inizierà tra un paio di mesi ma nel prossimo futuro potrebbero essercene altre che stravolgeranno l’universo dei motori come siamo sempre stati abituati a vederlo. Si parla, infatti, di possibili modifiche in merito alle procedure di formazione e partenza in griglia, cioè uno dei momenti cruciali delle gare in cui spesso si decidono le posizioni che contano.





L’obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo (oltre che la sicurezza dei piloti) e si stanno studiando dei possibili accorgimenti come ha svelato Pat Symonds alla MIA Entertainment & Energy-Efficient Motorsport Conference di Birmingham. L’ex capo dei tecnici della Williams è stato incaricato da Ross Brawn per studiare nuove possibili regole. Queste le sue dichiarazioni: “Da molti anni, la griglia di partenza per la F1 è una formazione scaglionata. E sappiamo che uno dei nostri problemi è che, non solo, mettiamo la macchina più veloce all’inizio della griglia, ma la separiamo anche dalle altre. Ma non è stato sempre così, c’è stato un periodo in cui le macchine erano allineate a due alla volta e, persino un tempo – abbiamo una foto nel nostro quartier generale a Londra che penso sia stata scattata a Monza – in cui c’erano quattro macchine in prima fila. Che cosa accadrebbe se lo facessimo di nuovo? Avremo un primo giro molto più emozionante o un’enorme collisione alla prima curva?». Le risposte, ha spiegato il tecnico, verranno dalle statistiche compilate dopo le simulazioni in un “ambiente virtuale” evitando così possibili errori.