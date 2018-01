F1, nuova galleria del vento per la Mercedes! Rinnovo delle strutture per rimanere ai vertici

Mercedes è pronta per un’altra grande stagione da protagonista e per essere ancora più competitiva nel Mondiale 2018 ha rinnovato la propria galleria del vento nello stabilimento di Brackley. Un rinnovamento importante con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni. La scuderia tedesca presenterà la vettura per il prossimo stagione il 22 febbraio, in contemporanea con la Ferrari. L’edificio principale e la galleria del vento ora saranno uniti in una struttura unica, un’espansione importante per rimanere sempre al top. Maranello dovrà rispondere…

