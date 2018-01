Si profilano novità importanti in casa Ferrari come rivela la Gazzetta dello Sport. Il muretto dei box del Cavallino Rampante, infatti, non dovrebbe più essere gestito da Diego Ioverno che potrebbe andare a ricoprire un altro ruolo a Maranello. Dunque il ruolo di D.S. risulterebbe vacante, vedremo chi prenderà il suo posto. C’è da gestire anche la sostituzione di David Greenwood, ingegnere di pista di Kimi Raikkonen che si accaserà alla Manor.













