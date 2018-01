F1, addio grid girls! Dal Mondiale 2018 non vedremo più ragazze sullo schieramento di partenza

Continua l’opera, o il tentativo, di rinnovamento di Liberty Media in Formula Uno. I nuovo gestori del Circus stanno portando avanti un programma in cui imporre una filosofia diversa rispetto alla tradizione del motorsport e tra queste vi rientra anche la presenza delle cosiddette “Grid girl”.

A partire dal Mondiale 2018, infatti, non vi saranno più le avvenenti ragazze poco prima del via in corrispondenza delle piazzole di partenza delle vetture. Una decisione che non riguarda solo la F1 ma tutte le serie motoristiche che fanno da contorno alla massima categoria dell’automobilismo.

“La Formula 1 considera il tempo trascorso dai piloti e team sulla griglia di partenza prima dell’avvio della gara come una celebrazione, in cui ospiti e vari artisti possono aggiungere fascino e spettacolo ai Gran Premi, consentendo inoltre ai promotori e ai partner di mostrare al pubblico le bellezze e i prodotti del proprio territorio“, le parole del comunicato su formula1.com.

A questi si aggiungono le considerazione di Sean Bratches, direttore delle operazioni commerciali della F.1, che ha motivato quanto è stato stabilito: “La pratica di impiegare ragazze nella griglia di partenza dei GP di Formula 1 è stato un punto fermo della categoria per anni. Riteniamo che questa usanza non sia in linea con i nostri valori e che sia chiaramente in contrasto con le norme sociali d’oggi. Non riteniamo sia una cosa appropriata e pertinente alla Formula 1 e ai suoi fan, vecchi e nuovi, che seguono la serie da tutto il mondo”.













