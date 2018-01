Dakar 2018, tutti i numeri e le curiosità. Tra veterani ed esordienti giovanissimi, 22 italiani e nomi illustri

Sabato 6 gennaio scatterà la 40esima edizione della Dakar, una competizione leggendaria e storica che per la decima volta si terrà in Sud America, pur mantenendo la classica denominazione. Sarà un’altra corsa che riserverà spettacolo e colpi di scena, un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due e quattro ruote. Come sempre saranno cinque le categorie in cui si gareggerà: auto, moto, quad, camion e side-by-side.

Tante le curiosità. Come sempre ci saranno piloti abituati a questo tipo di competizioni, come Stephane Peterhansel (campione in carica), Carlos Sainz e Cyril Despres, o campioni del calibro di Sebastian Loeb, a caccia del successo che manca alla sua bacheca, così come protagonisti di altri sport come l’ex allenatore del Tottenham André Villas-Boas, che guiderà una Toyota Hilux privata. Da esperti a giovanissimi, come l’argentino Juan Augustin Rojo, che a 19 anni farà il suo esordio nella competizione. E ancora i fratelli olandesi Tim e Tom Coronel, che parteciperanno insieme nella categoria delle auto, da pilota e copilota, o il presentatore televisivo spagnolo Jesús Calleja, alla sua seconda partecipazione.

Un evento di portata mondiale, seguito da oltre 90 milioni di persone con una stima di circa 4 milioni che seguiranno la gara lungo le strade sudamericane. Oltre 20mila unità di polizia saranno impiegate, insieme ad un team di circa 100 medici. Saranno impiegati 10 elicotteri e 7 aerei tra riprese e controllo della gara, con circa 110 veicoli di terra per le situazioni d’emergenza. Tantissimi anche i giornalisti accreditati (1.460), con 70 televisioni che trasmetteranno l’evento per un totale di 1.200 ore di trasmissione. Insomma, una gara imperdibile.

I numeri più importanti dell’edizione 2018 della Dakar

9.000 – O quasi (8.793). I chilometri che verranno percorsi attraversando tre Paesi. Dalla partenza di Lima, in Perù, passando per il Bolivia, fino all’Argentina, con l’arrivo posto a Córdoba. Circa 4.500 saranno i km di prove speciali.

14 – Le tappe nell’arco di due settimane. 7 saranno interamente off-road.

512 – I piloti iscritti tra le cinque categorie.

54 – Le nazioni rappresentate, tra cui anche l’Italia.

22 – Gli italiani iscritti alla gara.

70 – I veterani, ovvero i piloti con alle spalle almeno 10 edizioni della Dakar.

78 – Gli esordienti, i piloti alla prima volta in questa gara.

337 – I veicoli presenti. Tra le varie categorie troviamo infatti 190 tra moto e quad e 91 auto con 14 side-by-side e ben 42 camion.

11 – Le donne che parteciperanno alla corsa. Un totale che sale a 12 considerando anche i copiloti.













Foto: pagina Facebook Dakar