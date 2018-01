Dakar 2018, settima tappa altre categorie: Van Genugten e Dutrie trionfano nei camion e nei quad

Dopo il giorno di riposo concesso ai protagonisti della Dakar 2018 a La Paz, la carovana è ripartita per una tappa tutta in territorio boliviano. La “La Paz-Uyuni” di 425 chilometri di prova speciale (sui 726 complessivi), per un percorso che taglia la Bolivia da occidente ad oriente, molto temuta dai partecipanti. Si è partiti infatti dalla capitale boliviana, con i suoi 3640 metri di altitudine, per puntare verso le città di Calamarca, Patacamaya, Caracollo (sulla Cordillera de Tres Cruces) fino ad Oruro (sul lago Uru Ora) ai piedi della Cordillera de Azanaques, per poi iniziare a fare sul serio con la gara vera e propria con un percorso che si snoda sotto il lago de Poopo (ad altezze di oltre 3800 metri) per poi puntare verso Uyuni che si trova esattamente sopra alla vasta Salar de Uyuni. Qualità di navigazione fondamentali per la massimizzazione della prestazione.

CAMION

Tra gli autocarri l’olandese Ton Van Genugten si è aggiudicato la settima tappa con il crono di 4H10’40” dimostrando grande abilità nel gestire la guida del proprio Iveco in condizioni meteorologiche complicate e lungo un percorso, come detto, ricco di insidie. Il pilota orange ha dominato la scena fin dal WP4 guadagnando, passaggio dopo passaggio, nei confronti dell’altro equipaggio Iveco capeggiato dall’argentino Federico Villangra, vincitore della stage n.6. Sudmericano giunto al traguardo con 2’01” di ritardo dal teammate. In terza piazza il leader della graduatoria generale, il russo Eduard Nikolaev su Kamaz che, dopo aver gestito nei tratti centrali più pericolosi, è riuscito a concludere la sua prova mantenendo un distacco accettabile dai rivali di 4’54”, non perdendo più di tanto in termini di classifica generale. A completare la top5 il duo ceco composto da Kolomy (Tatra) e Macik (Liaz), all’arrivo rispettivamente con 5’49” e 6’11” di ritardo dal Van Genugten. Limita i danni il bielorusso Viazovich (Maz) che si conferma in terza posizione nella graduatoria generale, ottenendo nel stage 7 la sesta posizione a 9’20” dalla vetta.

CLASSIFICA CAMION DELLA SETTIMA TAPPA

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 509 TON VAN GENUGTEN BERNARD DER KINDEREN PETER WILLEMSEN PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 04H 10′ 40” 2 501 FEDERICO VILLAGRA RICARDO ADRIAN TORLASCHI ADRIAN ARTURO YACOPINI YPF INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY 04H 12′ 41” + 00H 02′ 01” 3 500 EDUARD NIKOLAEV EVGENY YAKOVLEV VLADIMIR RYBAKOV KAMAZ – MASTER 04H 15′ 34” + 00H 04′ 54” 4 505 MARTIN KOLOMY JIRI STROSS ROSTISLAV PLNY TATRA BUGGYRA RACING 04H 16′ 29” + 00H 05′ 49” 5 510 MARTIN MACIK FRANTISEK TOMASEK MICHAL MRKVA BIG SHOCK RACING 04H 16′ 51” + 00H 06′ 11” 6 512 SIARHEI VIAZOVICH PAVEL HARANIN ANDREI ZHYHULIN MAZ-SPORTAUTO 04H 20′ 00” + 00H 09′ 20” 7 508 ARTUR ARDAVICHUS SERGE BRUYNKENS MICHEL HUISMAN ASTANA MOTORSPORT TEAM DE ROOY IVECO 04H 28′ 48” + 00H 18′ 08” 8 516 MAURIK VAN DEN HEUVEL WILKO VAN OORT MARTIJN VAN ROOIJ DAKARSPEED 04H 29′ 51” + 00H 19′ 11” 9 507 AIRAT MARDEEV AYDAR BELYAEV DMITRIY SVISTUNOV KAMAZ – MASTER 04H 30′ 45” + 00H 20′ 05” 10 515 ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN ROMANOV KAMAZ – MASTER 04H 30′ 51” + 00H 20′ 11”

QUAD

Tra i quad è il francese Axel Dutrie che in sella alla Yamaha del DRAG’ON RALLY team si è imposto in 6H59’04” senza dare possibilità a nessun’altro di avvicinarsi. Una gara condotta quasi dall’inizio nella quale il transalpino ha saputo interpretare meglio i km di speciale emergendo nella navigazione. Alle spalle del pilota d’Oltralpe il brasiliano Marcelo Medeiros del Taugatur Racing Team a 4’50” ed il leader della categoria, il cileno Ignacio Casale (Casele Racing) a 8’58” dal Dutrie. A completare il quadro dei primi cinque il paraguaiano Nelson Augusto Sanabria Galeano a 11’33” del Sanabria Dakar Team e Giulian Horacio Giordana a 19’38” mentre il trionfatore della sesta tappa, Jeremias Gonzalez Ferioli, si è classificato settimo a 24’48”. In classifica generale non cambia nulla dal momento che Casale troneggia, come sempre, avendo 1H10’09” di vantaggio sul canadese Alexis Hernadez (oggi ottavo a 28’37”) e di 1H28’13” su Gonzalez Ferioli.

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 245 AXEL DUTRIE DRAG’ON RALLY TEAM 06H 59′ 04” 2 282 MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 07H 03′ 54” + 00H 04′ 50” 3 241 IGNACIO CASALE CASALE RACING 07H 08′ 02” + 00H 08′ 58” 4 251 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO SANABRIA DAKAR TEAM 07H 10′ 37” + 00H 11′ 33” 5 280 GIULIANO HORACIO GIORDANA GIORDANA DAKAR TEAM 07H 18′ 42” + 00H 19′ 38” 6 249 NICOLAS CAVIGLIASSO TEAM AL DESERT 07H 22′ 04” + 00H 23′ 00” 7 246 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 07H 23′ 52” + 00H 24′ 48” 8 248 ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 07H 27′ 41” + 00H 28′ 37” 9 256 WALTER NOSIGLIA NOSIGLIA SPORT 07H 30′ 58” + 00H 31′ 54” 10 266 DMITRIY SHILOV ASTANA MOTORSPORTS 2017 07H 32′ 00” + 00H 32′ 56”

SXS

In questa categoria, ancora in fase di completamento, è il primatista della classifica generale, il brasiliano Reinaldo Varela (Sout Racing – Can Am) a precedere tutti con il crono di 6H49’31” davanti al francese Patrice Garrouste (vincitore ieri) rafforzando, con questo risultato, la propria posizione di forza tra i side-by side.

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 356 REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN SOUTH RACING – CAN AM 06H 49′ 31” 2 361 PATRICE GARROUSTE STEVEN GRIENER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 07H 21′ 03” + 00H 31′ 32”













