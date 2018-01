Dakar 2018, sesta tappa altre categorie: Gonzales e Villangra trionfano ne quad e nei camion. Garrouste vince nel SxS

Quinta giornata della Dakar 2018. Oggi la carovana ha lasciato il Perù per arrivare a La Paz (Bolivia) dopo 447 chilometri di cui 313 di speciale nella Arequipa-La Paz. È stata un’altra lunga giornata che ha portato quad, camion e SxS esibirsi lungo l’Altipiano boliviano a 2500 metri d’altezza, condizioni che hanno messo a dura prova mezzi e piloti.

QUAD

In questa categoria è stato l’argentino Jeremias González Ferioli a centrare la sua prima vittoria in questo rally-raid controllando alla grande le insidie incontrate e dominando la scena fin dal CP1 aggredendo la via dinnanzi a sé con decisione. Una vittoria significativa per l’alfiere della Yamaha reduce dal brutto incidente dell’edizione 2016. Gonzalez Ferioli ha preceduto, dunque, il connazionale Pablo Copetti di 1’50” ed il paraguaiano Nelson Sanabria di 2’18”. In quarta posizione il cileno Ignacio Casale, a 3’11 del vincitore. Non un grande distacco per l’attuale leader della graduatoria generale, potendo contare infatti su un vantaggio considerevole accumulato nelle prime cinque stage tenutesi in Perù. Casale infatti nell’overall è davanti di 41’30” rispetto al peruviano Alexis Hernandez, quest’oggi settimo a 4’28”, e di 57’16” rispetto a Copetti. .

CLASSIFICA DOPO LA SESTA TAPPA

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 246 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 02H 29′ 06” 2 242 PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 02H 30′ 56” + 00H 01′ 50” 3 251 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO SANABRIA DAKAR TEAM 02H 31′ 24” + 00H 02′ 18” 4 241 IGNACIO CASALE CASALE RACING 02H 32′ 17” + 00H 03′ 11” 5 269 SIMON VITSE AL DESERT 02H 32′ 33” + 00H 03′ 27” 6 262 BRUNO DA COSTA LA COMPAGNIE DU LIT 02H 32′ 33” + 00H 03′ 27” 7 248 ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 02H 33′ 34” + 00H 04′ 28” 8 254 KEES KOOLEN MAXXIS SUPER B DAKARTEAM 02H 33′ 44” + 00H 04′ 38” 9 255 GUSTAVO GALLEGO GUSTAVO GALLEGO COMPETICION 02H 35′ 31” + 00H 06′ 25” 10 282 MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 02H 36′ 46” + 00H 07′ 40”

CAMION

Tra i camion Federico Villangra si riscatta sul suo Iveco rispetto alla quinta stage, dove aveva accumulato un ritardo di 21’10” da Eduard Nikolaev. L’argentino, invece, nel primo appuntamento boliviano, duellando con il duo ceco Kolomy (Tatra)/Macik (Liaz) è riuscito ad avere comunque la meglio guidando al meglio e eccellendo nella navigazione. Alle spalle del sudamericano Kolomy con 2’46” di ritardo, perdendo molto nell’ultimo tratto quando nel precedente rilevamento il gap era al di sotto del minuto. In terza piazza, con un distacco 2’58”, l’altro Iveco dell’olandese Ton Van Genugten che conferma l’ottima prestazione di squadra. In sesta posizione, a 5’25” il primatista della graduatoria generale Nikolaev che, dopo essere partito in maniera convincente, ha preferito non prendersi eccessivi rischi, memore anche del ribaltamento di ieri con il proprio truck. Russo che, infatti, conserva la testa dell’overall tranquillamente con 52’40” su Villangra e 2h29’42” sul bielorusso Viazovich (Maz), settimo in questa tappa.

CLASSIFICA DOPO LA SESTA TAPPA

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 501 FEDERICO VILLAGRA RICARDO ADRIAN TORLASCHI ADRIAN ARTURO YACOPINI YPF INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY 03H 22′ 23” 2 505 MARTIN KOLOMY JIRI STROSS ROSTISLAV PLNY TATRA BUGGYRA RACING 03H 25′ 09” + 00H 02′ 46” 3 509 TON VAN GENUGTEN BERNARD DER KINDEREN PETER WILLEMSEN PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 03H 25′ 21” + 00H 02′ 58” 4 502 DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV ILNUR MUSTAFIN KAMAZ – MASTER 03H 26′ 01” + 00H 03′ 38” 5 510 MARTIN MACIK FRANTISEK TOMASEK MICHAL MRKVA BIG SHOCK RACING 03H 26′ 26” + 00H 04′ 03” 6 500 EDUARD NIKOLAEV EVGENY YAKOVLEV VLADIMIR RYBAKOV KAMAZ – MASTER 03H 27′ 48” + 00H 05′ 25” 7 512 SIARHEI VIAZOVICH PAVEL HARANIN ANDREI ZHYHULIN MAZ-SPORTAUTO 03H 28′ 44” + 00H 06′ 21” 8 507 AIRAT MARDEEV AYDAR BELYAEV DMITRIY SVISTUNOV KAMAZ – MASTER 03H 34′ 47” + 00H 12′ 24” 9 531 JANUS VAN KASTEREN WOUTER DE GRAAFF RIJK MOUW MAMMOET RALLYSPORT 03H 38′ 19” + 00H 15′ 56” 10 516 MAURIK VAN DEN HEUVEL WILKO VAN OORT MARTIJN VAN ROOIJ DAKARSPEED 03H 38′ 54” + 00H 16′ 31”

SXS

Infine nella categoria dei side-by-side è stato il francese Patrice Garrouste, in vetta alla classifica fino a due giorni fa, a riscattarsi dopo essere uscito, di fatto, dalla lotta per la vittoria (oltre 3 ore di ritardo) nel round n.5. Il transalpino sulla Polaris ha preceduto il vincitore della speciale di ieri, nonché leader della corsa, il brasiliano Reinaldo Varela di 2’29” ed il peruviano Juan Caelos Uribe Ramos di 31″28. Con questi riscontri il verdeoro è sempre più solo nell’overall potendo contare su 32’07” di margine su Ramos 1h24’13” su Garrouste.

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 361 PATRICE GARROUSTE STEVEN GRIENER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 03H 44′ 18” 2 356 REINALDO VARELA GUSTAVO GUGELMIN SOUTH RACING – CAN AM 03H 46′ 47” + 00H 02′ 29” 3 359 JUAN CARLOS URIBE RAMOS JAVIER URIBE GODOY CAN-AM PERU 04H 15′ 46” + 00H 31′ 28” 4 362 LEO LARRAURI FERNANDO IMPERATRICE SOUTH RACING – CAN AM 04H 20′ 52” + 00H 36′ 34” 5 387 CLAUDE FOURNIER SZYMON GOSPODARCZYK XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 04H 35′ 19” + 00H 51′ 01” 6 396 JOSE LUIS PENA CAMPO RAFAEL TORNABELL CORDOBA XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 04H 37′ 07” + 00H 52′ 49” 7 388 ANIBAL ALIAGA JUAN PEDRO CILLONIZ ANIBAL ALIAGA PERU 04H 58′ 12” + 01H 13′ 54”













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Dakar