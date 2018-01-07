Dakar 2018, Classifica generale auto dopo la 2a tappa (7 gennaio): Cyril Despres in vetta, Peugeot dominante

Cyril Despres, a bordo della sua Peugeot, ha dominato la seconda tappa di questa Dakar 2018 portandosi anche in vetta alla graduatoria generale tra le auto. Il francese precede il compagno di squadre, la leggenda del rally-raid, Stephane Peterhansel, di 27″ e la prima Toyota del sudafricano Giniel De Villiers, distanziato di 5’44”. In quarta posizione l’altra Peugeot del nove volte campione del mondo di rally Sebastien Loeb, distanziato di 6’09” dalla vetta. La primi MINI è quella di Orlando Terranova a 12’50” da Despres mentre Carlos Sainz, con l’altra Peugeot, è ottavo a 13’12”.
CLASSIFICA AUTO DAKAR 2018
|POS.
|N°
|DRIVE-TEAM
|MARK-MODEL
|TIME
|1
|308
|
CYRIL DESPRES
DAVID CASTERA
|TEAM PEUGEOT TOTAL
|03H 21′ 18”
|2
|300
|
STEPHANE PETERHANSEL
JEAN PAUL COTTRET
|TEAM PEUGEOT TOTAL
|03H 21′ 45”
|3
|304
|
GINIEL DE VILLIERS
DIRK VON ZITZEWITZ
|TOYOTA GAZOO RACING SA
|03H 27′ 02”
|4
|306
|
SEBASTIEN LOEB
DANIEL ELENA
|TEAM PEUGEOT TOTAL
|03H 27′ 27”
|5
|301
|
NASSER AL-ATTIYAH
MATTHIEU BAUMEL
|TOYOTA GAZOO RACING SA
|03H 33′ 33”
|6
|307
|
ORLANDO TERRANOVA
BERNARDO GRAUE
|X-RAID TEAM
|03H 34′ 08”
|7
|305
|
MIKKO HIRVONEN
ANDREAS SCHULZ
|X-RAID TEAM
|03H 34′ 08”
|8
|303
|
CARLOS SAINZ
LUCAS CRUZ
|TEAM PEUGEOT TOTAL
|03H 34′ 30”
|9
|309
|
BERNHARD TEN BRINKE
MICHEL PERIN
|TOYOTA GAZOO RACING SA
|03H 39′ 01”
|10
|302
|
NANI ROMA
ALEX HARO BRAVO
|X-RAID TEAM
|03H 42′ 06”
|11
|319
|
SHEIKH KHALID AL QASSIMI
XAVIER PANSERI
|PH-SPORT
|03H 45′ 05”
|12
|311
|
MARTIN PROKOP
JAN TOMANEK
|MP-SPORTS
|03H 45′ 50”
|13
|312
|
JAKUB PRZYGONSKI
TOM COLSOUL
|X-RAID TEAM
|03H 47′ 21”
|14
|335
|
EUGENIO AMOS
SEBASTIEN DELAUNAY
|TWO WHEELS DRIVE
|03H 48′ 05”
|15
|316
|
RONAN CHABOT
GILLES PILLOT
|OVERDRIVE TOYOTA
|03H 59′ 35”
|16
|334
|
PETER VAN MERKSTEIJN
MACIEJ MARTON
|OVERDRIVE TOYOTA
|04H 02′ 54”
|17
|329
|
PATRICK SIREYJOL
FRANCOIS-XAVIER BEGUIN
|CUMMINS FRANCE
|04H 04′ 14”
|18
|322
|
EMILIANO SPATARO
SANTIAGO HANSEN
|RENAULT DUSTER TEAM
|04H 08′ 30”
|19
|324
|
YONG ZHOU
STEPHANE PREVOT
|OVERDRIVE TOYOTA
|04H 19′ 04”
|20
|321
|
ANTANAS JUKNEVICIUS
DARIUS VAICIULIS
|CRAFT BEARINGS
|04H 22′ 35”
|21
|313
|
NICOLAS FUCHS
FERNANDO ADRIAN MUSSANO
|BORGWARD RALLY TEAM
|04H 23′ 49”
|22
|327
|
MARCO BULACIA
EUGENIO ARRIETA
|MARCO BULACIA
|04H 28′ 04”
|23
|320
|
ERIC BERNARD
ALEXANDRE VIGNEAU
|SODICARS RACING
|04H 44′ 31”
|24
|349
|
VAIDOTAS ZALA
SAULIUS JURGELENAS
|AGRORODEO
|04H 47′ 22”
|25
|342
|
PHILIPPE BOUTRON
MAYEUL BARBET
|SODICARS RACING
|04H 47′ 43”
|26
|352
|
FRANCISCO LEON
TOMAS HIRAHOKA
|ALTA RUTA 4X4 PERU
|05H 00′ 19”
|27
|330
|
JERÔME PELICHET
EUGENIE DECRE
|RAIDLYNX
|05H 00′ 19”
|28
|328
|
CHRISTIAN LAVIEILLE
JEAN-PIERRE GARCIN
|TOYOTA
|05H 00′ 43”
|29
|315
|
CARLOS SOUSA
PASCAL MAIMON
|RENAULT DUSTER TEAM
|05H 09′ 06”
|30
|326
|
ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI
MARCO SCOPINARO
|OVERDRIVE TOYOTA
|05H 10′ 36”
|31
|331
|
SEBASTIAN HALPERN
EDU PULENTA
|SOUTH RACING
|05H 12′ 35”
|32
|353
|
HENNIE DE KLERK
GERHARDT SCHUTTE
|SOUTH RACING
|05H 17′ 16”
|33
|337
|
AKIRA MIURA
LAURENT LICHTLEUCHTER
|TOYOTA
|05H 21′ 05”
|34
|380
|
FRANCIS BALOCCHI
FRANCK MALDONADO
|SODICARS RACING
|05H 29′ 02”
|35
|366
|
MARTIN MALDONADO
SEBASTIAN SCHOLZ VERGNOLLE
|COLCAR RACING TEAM
|05H 55′ 36”
|36
|358
|
FERNANDO FERRAND MALATESTA
FERNANDO FERRAND DEL BUSTO
|TEAM PRORAID PERU
|05H 58′ 19”
|37
|372
|
BORIS VACULÍK
MARTIN PLECHATY
|BARTH RACING TEAM
|06H 11′ 56”
|38
|382
|
IVAN SHIKHOTAROV
OLEG UPERENKO
|KONTURTERM RACING
|06H 15′ 53”
|39
|336
|
ISIDRE ESTEVE
TXEMA VILLALOBOS
|SODICARS RACING
|06H 22′ 27”
|40
|344
|
JOSE ANTONIO BLANGINO
FERNANDO MATIAS ACOSTA
|PLUMI RALLY TEAM
|06H 22′ 40”
|41
|367
|
BALAZS SZALAY
LASZLÓ BUNKOCZI
|OPEL DAKAR TEAM
|06H 25′ 38”
|42
|318
|
LUCIO ALVAREZ
ROBERT HOWIE
|OVERDRIVE TOYOTA
|06H 25′ 49”
|43
|346
|
ANDRE VILLAS-BOAS
RUBEN FARIA
|OVERDRIVE TOYOTA
|06H 57′ 52”
|44
|323
|
BENEDIKTAS VANAGAS
ROZWADOWSKI SEBASTIAN
|GENERAL FINANCING TEAM PITLANE
|07H 01′ 57”
|45
|333
|
MAIK WILLEMS
ROBERT VAN PELT
|BASTION HOTELS DAKAR TEAM
|07H 04′ 44”
|46
|355
|
OSCAR FUERTES ALDANONDO
DIEGO VALLEJO
|SSANGYONG
|07H 24′ 56”
|47
|391
|
JESUS CALLEJA
JAUME AREGALL
|JESUS CALLEJA TEAM
|07H 31′ 34”
|48
|392
|
FERNANDA KANNO
ALBERTO SILVA
|DE 0 AL DAKAR
|07H 46′ 42”
|49
|383
|
JUAN CARLOS VALLEJO
LEONARDO BARONIO
|TEAM PRORAID PERU
|07H 53′ 24”
|50
|386
|
MARKUS WALCHER
TOBIAS HENSCHEL
|WALCHER RACING TEAM
|07H 54′ 10”
|51
|343
|
JURGEN SCHRODER
MAXIMILIAN SCHROEDER
|SOUTH RACING
|08H 05′ 58”
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giandomenico.tiseo@oasport.it
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Foto: pagina facebook Dakar