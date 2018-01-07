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Dakar 2018, Classifica generale auto dopo la 2a tappa (7 gennaio): Cyril Despres in vetta, Peugeot dominante

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Cyril Despres, a bordo della sua Peugeot, ha dominato la seconda tappa di questa Dakar 2018 portandosi anche in vetta alla graduatoria generale tra le auto. Il francese precede il compagno di squadre, la leggenda del rally-raid, Stephane Peterhansel, di 27″ e la prima Toyota del sudafricano Giniel De Villiers, distanziato di 5’44”. In quarta posizione l’altra Peugeot del nove volte campione del mondo di rally Sebastien Loeb, distanziato di 6’09” dalla vetta. La primi MINI è quella di Orlando Terranova a 12’50” da Despres mentre Carlos Sainz, con l’altra Peugeot, è ottavo a 13’12”.

CLASSIFICA AUTO DAKAR 2018

POS. EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY
1 308
 CYRIL DESPRES
 DAVID CASTERA
 TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 21′ 18”
2 300
 STEPHANE PETERHANSEL
 JEAN PAUL COTTRET
 TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 21′ 45” + 00H 00′ 27”
3 304
 GINIEL DE VILLIERS
 DIRK VON ZITZEWITZ
 TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 27′ 02” + 00H 05′ 44”
4 306
 SEBASTIEN LOEB
 DANIEL ELENA
 TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 27′ 27” + 00H 06′ 09”
5 301
 NASSER AL-ATTIYAH
 MATTHIEU BAUMEL
 TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 33′ 33” + 00H 12′ 15”
6 307
 ORLANDO TERRANOVA
 BERNARDO GRAUE
 X-RAID TEAM 03H 34′ 08” + 00H 12′ 50”
7 305
 MIKKO HIRVONEN
 ANDREAS SCHULZ
 X-RAID TEAM 03H 34′ 08” + 00H 12′ 50”
8 303
 CARLOS SAINZ
 LUCAS CRUZ
 TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 34′ 30” + 00H 13′ 12”
9 309
 BERNHARD TEN BRINKE
 MICHEL PERIN
 TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 39′ 01” + 00H 17′ 43”
10 302
 NANI ROMA
 ALEX HARO BRAVO
 X-RAID TEAM 03H 42′ 06” + 00H 20′ 48”
11 319
 SHEIKH KHALID AL QASSIMI
 XAVIER PANSERI
 PH-SPORT 03H 45′ 05” + 00H 23′ 47”
12 311
 MARTIN PROKOP
 JAN TOMANEK
 MP-SPORTS 03H 45′ 50” + 00H 24′ 32” 00H 10′ 00”
13 312
 JAKUB PRZYGONSKI
 TOM COLSOUL
 X-RAID TEAM 03H 47′ 21” + 00H 26′ 03”
14 335
 EUGENIO AMOS
 SEBASTIEN DELAUNAY
 TWO WHEELS DRIVE 03H 48′ 05” + 00H 26′ 47”
15 316
 RONAN CHABOT
 GILLES PILLOT
 OVERDRIVE TOYOTA 03H 59′ 35” + 00H 38′ 17” 00H 20′ 00”
16 334
 PETER VAN MERKSTEIJN
 MACIEJ MARTON
 OVERDRIVE TOYOTA 04H 02′ 54” + 00H 41′ 36”
17 329
 PATRICK SIREYJOL
 FRANCOIS-XAVIER BEGUIN
 CUMMINS FRANCE 04H 04′ 14” + 00H 42′ 56” 00H 20′ 00”
18 322
 EMILIANO SPATARO
 SANTIAGO HANSEN
 RENAULT DUSTER TEAM 04H 08′ 30” + 00H 47′ 12”
19 324
 YONG ZHOU
STEPHANE PREVOT
 OVERDRIVE TOYOTA 04H 19′ 04” + 00H 57′ 46”
20 321
 ANTANAS JUKNEVICIUS
 DARIUS VAICIULIS
 CRAFT BEARINGS 04H 22′ 35” + 01H 01′ 17”
21 313
 NICOLAS FUCHS
 FERNANDO ADRIAN MUSSANO
 BORGWARD RALLY TEAM 04H 23′ 49” + 01H 02′ 31”
22 327
 MARCO BULACIA
 EUGENIO ARRIETA
 MARCO BULACIA 04H 28′ 04” + 01H 06′ 46”
23 320
 ERIC BERNARD
 ALEXANDRE VIGNEAU
 SODICARS RACING 04H 44′ 31” + 01H 23′ 13”
24 349
 VAIDOTAS ZALA
 SAULIUS JURGELENAS
 AGRORODEO 04H 47′ 22” + 01H 26′ 04”
25 342
 PHILIPPE BOUTRON
 MAYEUL BARBET
 SODICARS RACING 04H 47′ 43” + 01H 26′ 25”
26 352
 FRANCISCO LEON
 TOMAS HIRAHOKA
 ALTA RUTA 4X4 PERU 05H 00′ 19” + 01H 39′ 01”
27 330
 JERÔME PELICHET
 EUGENIE DECRE
 RAIDLYNX 05H 00′ 19” + 01H 39′ 01” 00H 20′ 00”
28 328
 CHRISTIAN LAVIEILLE
 JEAN-PIERRE GARCIN
 TOYOTA 05H 00′ 43” + 01H 39′ 25”
29 315
 CARLOS SOUSA
 PASCAL MAIMON
 RENAULT DUSTER TEAM 05H 09′ 06” + 01H 47′ 48” 00H 20′ 00”
30 326
 ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI
 MARCO SCOPINARO
 OVERDRIVE TOYOTA 05H 10′ 36” + 01H 49′ 18” 00H 20′ 00”
31 331
 SEBASTIAN HALPERN
 EDU PULENTA
 SOUTH RACING 05H 12′ 35” + 01H 51′ 17”
32 353
 HENNIE DE KLERK
 GERHARDT SCHUTTE
 SOUTH RACING 05H 17′ 16” + 01H 55′ 58”
33 337
 AKIRA MIURA
 LAURENT LICHTLEUCHTER
 TOYOTA 05H 21′ 05” + 01H 59′ 47”
34 380
 FRANCIS BALOCCHI
 FRANCK MALDONADO
 SODICARS RACING 05H 29′ 02” + 02H 07′ 44”
35 366
 MARTIN MALDONADO
 SEBASTIAN SCHOLZ VERGNOLLE
 COLCAR RACING TEAM 05H 55′ 36” + 02H 34′ 18”
36 358
 FERNANDO FERRAND MALATESTA
 FERNANDO FERRAND DEL BUSTO
 TEAM PRORAID PERU 05H 58′ 19” + 02H 37′ 01”
37 372
 BORIS VACULÍK
 MARTIN PLECHATY
 BARTH RACING TEAM 06H 11′ 56” + 02H 50′ 38”
38 382
 IVAN SHIKHOTAROV
 OLEG UPERENKO
 KONTURTERM RACING 06H 15′ 53” + 02H 54′ 35” 00H 20′ 00”
39 336
 ISIDRE ESTEVE
 TXEMA VILLALOBOS
 SODICARS RACING 06H 22′ 27” + 03H 01′ 09”
40 344
 JOSE ANTONIO BLANGINO
 FERNANDO MATIAS ACOSTA
 PLUMI RALLY TEAM 06H 22′ 40” + 03H 01′ 22”
41 367
 BALAZS SZALAY
 LASZLÓ BUNKOCZI
 OPEL DAKAR TEAM 06H 25′ 38” + 03H 04′ 20”
42 318
 LUCIO ALVAREZ
 ROBERT HOWIE
 OVERDRIVE TOYOTA 06H 25′ 49” + 03H 04′ 31”
43 346
 ANDRE VILLAS-BOAS
 RUBEN FARIA
 OVERDRIVE TOYOTA 06H 57′ 52” + 03H 36′ 34”
44 323
 BENEDIKTAS VANAGAS
 ROZWADOWSKI SEBASTIAN
 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE 07H 01′ 57” + 03H 40′ 39”
45 333
 MAIK WILLEMS
 ROBERT VAN PELT
 BASTION HOTELS DAKAR TEAM 07H 04′ 44” + 03H 43′ 26”
46 355
 OSCAR FUERTES ALDANONDO
 DIEGO VALLEJO
 SSANGYONG 07H 24′ 56” + 04H 03′ 38”
47 391
 JESUS CALLEJA
 JAUME AREGALL
 JESUS CALLEJA TEAM 07H 31′ 34” + 04H 10′ 16”
48 392
 FERNANDA KANNO
 ALBERTO SILVA
 DE 0 AL DAKAR 07H 46′ 42” + 04H 25′ 24”
49 383
 JUAN CARLOS VALLEJO
 LEONARDO BARONIO
 TEAM PRORAID PERU 07H 53′ 24” + 04H 32′ 06”
50 386
 MARKUS WALCHER
 TOBIAS HENSCHEL
 WALCHER RACING TEAM 07H 54′ 10” + 04H 32′ 52”
51 343
 JURGEN SCHRODER
 MAXIMILIAN SCHROEDER
 SOUTH RACING 08H 05′ 58” + 04H 44′ 40”

 





 

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giandomenico.tiseo@oasport.it

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Foto: pagina facebook Dakar

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