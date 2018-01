Dakar 2018: cancellata la nona tappa! Condizioni meteo avverse in Bolivia: rischio allagamenti e tempeste

Ci si attendeva grande spettacolo dalla nona tappa della edizione 2018 della Dakar, in programma domani, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare la prova addirittura con una giornata di anticipo. L’annuncio è arrivato tramite il profilo Twitter ufficiale della competizione, in cui sono riportate le parole del direttore della corsa Marc Coma: “Ci sono rischi di allagamenti e tempeste, per cui preferiamo non correre rischi e cancellare la prova speciale della tappa di domani”.

Il meteo, evidentemente, era troppo avverso in territorio boliviano per permettere uno svolgimento regolare della corsa, già di per sé complicata. Dopo l’arrivo di oggi a Tupiza, dunque, la carovana si dirigerà direttamente in Argentina, a Salta, da dove si ripartirà martedì.

Foto: Dakar 2018