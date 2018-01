Calcio femminile, le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A. Bonansea che consistenza! Pirone faro dell’Atalanta

L’undicesima giornata della Serie A di calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica.

BARBARA BONANSEA: L’esterno della Juventus nella difficile vittoria in trasferta contro il Tavagnacco ha fornito la solita prova di gran qualità e quantità. Il proprio lavoro sulla fascia, suggellato dalla marcatura del pareggio bianconero, è stato fondamentale per il raggiungimento del risultato pieno al cospetto di un avversario altamente qualificato

VALERIA PIRONE: E’ senza dubbio lei la trascinatrice nel match dello Stadio Olivieri di Verona. La marcatura del secondo tempo, l’essere presente nel gol del raddoppio di Alborghetti e la scaltrezza nel conquistare il rigore per il tris sono aspetti determinanti per la conquista dei 3 punti da parte dell’Atalanta Mozzanica.

LISA ALBORGHETTI: 2 gol e la grande solidità in mezzo al campo, contro il Chievo, descrivono una partita disputata su livelli molto alti dalla centrocampista atalantina. Nel secondo tempo sale di tono come tutta la squadra ed il proprio apporto alla causa si vede decisamente.

VALENTINA BERGAMASCHI: Contribuisce al tris delle Leonesse contro l’Agsm Verona, onnipresente in fase propositiva e difensiva senza incertezze. 4 polmoni per la l’esterno biancoblu, fonte di gioco fondamentale per lo scacchiere di Piovani.

VALENTINA GIACINTI: Il Bomber della Val Cavallina colpisce ancora ed la sua marcatura è una sentenza contro le scaligere. L’attaccante bresciana è sempre più inserita negli schemi del Brescia, non limitandosi solo alla realizzazione ma dando supporto continuo alle compagne.













Foto: Profilo Twitter Juventus

