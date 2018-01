BMX: bruttissima caduta per l’olandese Jelle van Gorkom, è in coma farmacologico

Una bruttissima caduta ha coinvolto la medaglia d’argento olimpica in carica nella BMX, l’olandese Jelle van Gorkom. L’atleta orange è stato ricoverato in rianimazione ed è mantenuto in coma farmacologico dai sanitari. L’incidente è avvenuto ad Arnhem, nella nazione di casa dell’argento a Cinque Cerchi: in allenamento ha riportato la frattura di una costola, diverse fratture al volto, una lesione ossea al cranio e danni a fegato, milza e reni.

Queste le parole del direttore tecnico olandese a Bas de Bever Nos.nl: “Siamo tutti vicini a Jelle, così come in questo momento lo sono la sua ragazza e la sua famiglia. Ora diamo loro solo un po’ di pace e privacy”.













Foto: By Agência Brasil Fotografias – Competições de ciclismo no Parque Radical, CC BY 2.0, Link