Biglietti Tour Vasco Rossi 2018: acquista i tickets per i concerti. Tutte le date tra Torino e Roma

Dopo il concerto dei record a Modena Park e la valanga di fan che l’hanno sommerso la scorsa estate, Vasco Rossi torna ancora con un imperdibile tour che ci terrà compagnia per tutta l’estate 2018: nove eventi in giro per tutta l’Italia. La rockstar più famosa e amata del nostro Paese incanterà i propri ammiratori tra Torino, Padova, Roma, Bari e Messina: da Nord a Sud potrete gustarvi le canzoni del Comandante e i suoi show spettacolari.

I biglietti per assistere dal vivo ai concerti di Vasco Rossi sono ancora in vendita ma sono a disposizione pochissimi tickets per degli eventi unici e irripetibili: il tour estivo è dietro l’angolo, affrettatevi ad acquistare i tagliandi per la data e la città che vi sono più comodi.

Si incomincia il 1° e il 2 giugno allo Stadio Olimpico di Torino, poi il 6 e il 7 giugno allo Stadio Euganeo, grande attesa per la doppia data dell’Olimpico di Roma (11-12 giugno), doppia data anche allo Stadio San Nicola di Bari (16-17 giugno), gran chiusura allo Stadio San Filippo di Messina (21 giugno). Potrete comprare i biglietti per i concerti di Vasco Rossi direttamente sulla piattaforma viagogo.it a prezzi vantaggiosi e convenienti. Affrettatevi.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DEI CONCERTI DI VASCO ROSSI













(foto pagina Facebook Vasco Rossi)