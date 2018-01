Australian Open 2018, i precedenti tra Federer e Cilic: il fenomeno svizzero nettamente in vantaggio ma quella semifinale degli Us Open 2014…

Domenica 28 gennaio alle ore 19.30 locali (le 9.30 italiane) si alzerà il sipario sulla finale degli Australian Open 2018 del singolare maschile tra lo svizzero Roger Federer (n.2 del mondo) ed il croato Marin Cilic (neo n.3 del ranking). La Rod Laver arena è pronta per eleggere il proprio padrone e i favori del pronostico sono tutti per l’elvetico.

Risorto l’anno scorso dalle proprie ceneri, in quel di Melbourne, il rossocrociato punta ad altri record: il 20° successo di uno Slam ed il sesto in Australia. Numeri importanti che descrivono un campione infinito, sempre con la stessa voglia di competere e vincere. Il tennis messo in mostra dal fenomeno di Basile in queste due settimane australiane, è stato convincente di partita in partita. Un incedere sicuro il suo di cui ha fatto le spese, per ultimo, il poco fortunato coreano Hyeon Chung, messo ko dalle vesciche ai piedi, impedendogli di disputare al meglio la prima semifinale in carriera di un torneo del genere. Ma le magie di Federer hanno strappato gli applausi di tutto il pubblico presente: palle corte, attacchi in controtempo e dritti devastanti.

Ed ora il confronto con Cilic. Lo slavo, uscito vincente dalla sfida contro Rafa Nadal ko per una contrattura, ha esibito comunque un tennis di altissimo profilo. Non sarà certo una “prima” quella di domenica tra i due: il bilancio è nettamente ad appannaggio di Federer con 8 vittorie in 9 incontri, ultima delle quali nella finale di Church Road a Londra, sull’erba più famosa del mondo. Tuttavia quel successo, datato 2014, a New York, di Marin dimostra che l’esito dell’incontro è tutt’altro che scontato. La completezza messa in mostra dal croato nel corso di questo torneo è molto vicina a quell’avventura stelle e strisce di tre stagioni fa. Pertanto chi si aspetta una semplice esibizione della grandezza di Federer potrebbe rimanerne deluso.













Foto: profilo twitter Australian Open