Australian Open 2018: Andreas Seppi conquista il terzo turno! Dominato il giapponese Nishioka

Andreas Seppi stacca il biglietto per il terzo turno degli Australian Open 2018. Una grande prestazione dell’altoatesino, che supera in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 168 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 in poco meno di due ore di gioco.

“Un buon match – spiega Seppi (dal sito della Federtennis) – sono partito molto bene, mentre lui nel primo set ha fatto tanti errori. L’unico aspetto negativo è la percentuale di prime al servizio sotto il 50%, ma da fondo ho mosso bene la palla. Ho sempre avuto in mano il gioco, anche nei momenti importanti dell’incontro. Positivo aver chiuso in tre set, perché a Melbourne in questi giorni fa molto caldo e dopo la settimana di Canberra e le due partite giocate qui cominciavo ad accusare un po’ di stanchezza. Ora ho una giornata di riposo per recuperare”.

Primo set dominato da Seppi, che nel quarto game strappa a zero il servizio all’avversario. Un break che viene poi raddoppiato nel sesto gioco, con l’azzurro che poi conquista agevolmente la prima frazione per 6-1.

Maggiore equilibrio nel secondo set, con Seppi che deve annullare due palle break nel secondo game e poi ancora un’altra nel quarto gioco. Momenti decisivi, perché l’altoatesino poi riesce ad ottenere il break nel settimo gioco e poi ancora nel nono, quando al primo set point chiude i conti sul 6-3.

Ottima partenza anche nel terzo set per Seppi che si porta sul 2-0 dopo aver ottenuto l’ennesimo break della sua partita. Nishioka ha comunque una reazione d’orgoglio e riesce ad ottenere il controbreak immediato nel terzo game. L’altoatesino annulla una pericolosa palla break nel nono gioco e nel game successivo ecco toglie per la seconda volta la battuta all’asiatico e chiude i conti sul 6-4.

Nel prossimo turno l’altoatesino affronterà il gigante croato Ivo Karlovic che ha sconfitto il giapponese Yuichi Sugita per 3-2 (infinito 12-10 nel quinto set). Per Seppi si tratta della quarta qualificazione consecutiva al terzo turno dello Slam australiano e ha raggiunto gli ottavi per tre volte (2013, 2015 e 2017). L’occasione per ripetersi un’altra volta è sicuramente importante e l’avversario è alla portata dell’azzurro.













Foto: profilo Twitter Federtennis