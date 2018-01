Atletica, World Indoor Tour 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv di tutte le tappe

La grande atletica leggera è pronta per tornare, la stagione al coperto sta per entrare nel vivo e la IAAF ha deciso di organizzare nuovamente il World Indoor Tour, un circuito sulla falsa riga della Diamond League che siamo abituati a vedere in estate. In avvicinamento al Mondiale, in programma a Birmingham dal 1 al 4 marzo, i grandi campioni si potranno cimentare in sei tappe in giro per il Pianeta: si comincerà sabato 3 febbraio da Karslruhe, si chiuderà domenica 25 febbraio a Glasgow.

Ci aspettano tre settimane appassionanti con i grandi protagonisti del circuito internazionale. Due appuntamenti in Germania (si volerà anche a Dusseldorf), poi la tappa di Madrid che precederà la trasferta negli USA, ritorno in Polonia e chiusura in Gran Bretagna.

Di seguito tutte le date, il calendario completo e il programma dettagliato del World Indoor Tour 2018 di atletica leggera. Attendiamo notizie su una possibile trasmissione in tv delle gare.

SABATO 3 FEBBRAIO:

Prima tappa – Indoor Meeting a Karlsruhe (Germania)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO:

Seconda tappa – International PSD Bank Meeting a Dusseldorf (Germania)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO:

Terza tappa – Indoor Meeting a Madrid (Spagna)

SABATO 10 FEBBRAIO:

Quarta tappa – New Balance Indoor Grand Prix a Boston (USA)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO:

Quinta tappa – Copernicus Cup a Torun (Polonia)

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

Sesta tappa – Muller Indoor Grand Prix a Glasgow (Gran Bretagna)ù