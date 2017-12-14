Volley, Mondiale per Club 2017: oggi Civitanova-Sarmayeh. Data, programma, orario d’inizio e tv (14 dicembre)

Oggi giovedì 14 dicembre si concludono i gironi eliminatori del Mondiale per Club 2017 di volley maschile: si definiscono le classificate e avremo il quadro chiaro su quali saranno le due semifinali in programma sabato. Civitanova affronterà il Sarmayeh Bank Teheran: la Lube è già qualificata alla Final Four ma vuole il primo posto e per essere sicura di riuscirsi deve sconfiggere la formazione iraniana. Il Sada Cruzeiro Campione del Mondo affronterà lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle di Gardini nello scontro diretto per il passaggio del turno, Zenit Kazan e PGE Skra Belchatow si daranno battaglia per il primo posto nella Pool B.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Sarmayeh e di tutte le partite di giovedì 14 dicembre valide per il Mondiale per Club 2017 di volley maschile. Il match della Lube sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE:

17.30 ZAKSA Kedzierzyn-Kozle vs Sada Cruzeiro (Pool A, a Opole)

17.30 Shanghai VS vs Personal Bolivar (Pool B, a Lodz)

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Sarmayeh Bank VC (Pool A, a Opole)

20.30 PGE Skra Belchatow vs Zenit Kazan (Pool B, a Lodz)













(foto Valerio Origo)