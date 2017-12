Volley femminile, Serie A1 2017-2018 – Conegliano rimane in testa, Novara sbanca Busto, ok Scandicci, Monza vola

Santo Stefano in campo per la Serie A1 di volley femminile: giorno di festa dedicato alla dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Non cambiano gli equilibri nei piani alti della classifica.

Conegliano si conferma in testa alla classifica generale sconfiggendo Casalmaggiore che invece rimane al decimo posto in classifica. Le Pantere hanno vinto per 3-1 e mantengono inalterato il distacco su Novara e Scandicci mentre le ragazze in rosa sono sempre più in crisi, non è bastato il blocco degli stipendi per tornare a brillare. Bella prestazione da parte dei martelli Samantha Bricio (16 punti) e Kimberly Hill (15), doppia cifra anche per il centrale Robin De Kruijf (10, 3 muri).

Novara infligge una lezione importante a Busto Arsizio nel big match odierno: le Campionesse d’Italia hanno espugnato il PalaYamamay con un sonoro 3-0 in un incontro che è rimasto in discussione soltanto nel finale del terzo set deciso punto a punto. Le piemontesi rimangono così in scia a Conegliano mentre le Farfalle perdono un po’ di contatto nei confronti del terzetto di testa. Paola Egonu vince il confronto diretto con Valentina Diouf (21 punti contro 19), show personale della solita Celeste Plak (22), prestazione importante da parte di Lauren Gibbemeyer e Cristina Chirichella brave a limitare Michelle Bartsch (13) e Alessia Gennari (9).

Scandicci si lascia alle spalle il momento critico e prova a rialzarsi imponendosi per 3-0 contro Modena. Di fronte al proprio pubblico le toscane rinsaldano il terzo posto in classifica mettendosi in luce grazie al solito terzetto delle meraviglie: Isabelle Haak (18 punti), Bethania De La Cruz (14) e Adenizia (4 muri). Modena, nonostante le 16 marcature di Barun, perde il quinto posto in classifica e il clima in spogliatoio non sarà certamente dei migliori.

Monza è sempre più bella e, dopo aver sconfitto Scandicci nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia, mostra i muscoli di fronte al proprio pubblico, sconfigge Firenze e sale addirittura al quinto posto in classifica approfittando dello stop di Modena. Le brianzole si sono imposte con un autorevole 3-0, doppia cifra per Edina Begic (13) e Serena Ortolani (11), da annotare anche i 6 muri di Danielle Hancock mentre alle toscane non è bastata Indre Sorokaite (13).

Pesaro surclassa Filottrano per 3-1 e infligge alle avversarie l’undicesima sconfitta consecutiva. Il fanalino di coda non riesce a tenere testa alla grande rivelazione del campionato che si conferma al settimo posto in classifica. A trascinare le padrone di casa sono state le solite Lise Van Hecke (20), Freya Aelbrecht (17, 4 muri) e Tatjana Bokan (17, 4 stampatone). A Filottrano, il cui cambio di allenatore non è ancora servito per invertire la rotta, non sono bastate le 15 marcature di Annie Mitchem.

Bergamo torna al successo, conferma i notevoli miglioramenti fatti registrare nelle ultime settimane e si rimette in marcia per continuare a lottare in ottica salvezza. Le orobiche hanno sconfitto Legnano per 3-1 grazie alla prestazione di Ofelia Malinov in cabina di regia che è riuscita a tirare fuori il meglio da Roslandy Acosta (18) e Miriam Sylla (13).

Di seguito tutti i risultati della 12esima giornata di Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Imoco Volley Conegliano vs Pomì Casalmaggiore 3-1 (25-15; 24-26; 25-21; 25-14)

Savino Del Bene Scandicci vs Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-0 (25-23; 25-14; 25-19)

Mycicero Volley Pesaro vs Lardini Filottrano 3-1 (23-25; 25-14; 25-18; 25-23)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (22-25; 20-25; 24-26)

Saugella Team Monza vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20; 25-20; 25-15)

Foppapedretti Bergamo vs Sab Volley Legnano 3-0 (25-20; 25-19; 25-23)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 32 12 11 2. Novara 30 12 10 3. Scandicci 27 12 10 4. Busto Arsizio 24 12 8 5. Monza 19 12 6 6.. Modena 18 12 7 7. Pesaro 18 12 6 8. Firenze 14 12 4 9. Legnano 11 12 4 10. Casalmaggiore 10 12 2 11. Bergamo 9 12 3 12. Filottrano 4 12 1













(foto Ettore Griffoni)