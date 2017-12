US Open 2018, il Calendario completo e le date. Programma, orari e tv

Ultimo Slam della stagione 2018 di tennis nel magnifico scenario di New York. La magia di Flushing Meadows è qualcosa di contagioso e per i tennisti è appuntamento da onorare fino in fondo per chiudere la sequenza dei Major nel miglior modo possibile. Saranno sempre Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic gli osservati speciali ma attenzione alla nouvelle vague guidata da Alexander Zverev e Dominic Thiem, desiderosa di prendersi le luci della ribalta. Un confronto generazionale che, verosimilmente, caratterizzerà le due settimane stelle e strisce non dimenticandosi mai dell’effetto sorpresa: Kevin Anderson (finalista nel 2017) docet. Di seguito il programma degli US Open 2018:

PROGRAMMA US OPEN 2018

Lunedì 27 agosto

Sessione diurna: 5:00 (ore italiane) – Primo turno uomini/donnne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Primo turno uomini/donne

Martedì 28 agosto

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Primo turno uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Primo turno uomini/donne

Mercoledì 29 agosto

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Secondo turno uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Secondo turno uomini/donne

Giovedì 30 agosto

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Secondo turno uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Secondo turno uomini/donne

Venerdì 31 agosto

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Terzo turno uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Terzo turno uomini/donne

Sabato 1 settembre

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Terzo turno uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Terzo turno uomini/donne

Domenica 2 settembre

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Quarto turno uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Quarto turno uomini/donne

Lunedì 3 settembre

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Quarto turno uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Quarto turno uomini/donne

Martedì 4 settembre

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Quarti di finale uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Quarti di finale uomini/donne

Mercoledì 5 settembre

Sessione diurna: 5.00 (ore italiane) – Quarti di finale uomini/donne

Sessione notturna: 13.00 (ore italiane) – Quarti di finale uomini/donne

Giovedì 6 settembre

ore 13.00 (italiane) Semifinali donne

Venerdì 7 settembre

ore 5.00 (italiane) Finale doppio misto e a seguire le semifinali singolare maschile

Sabato 8 settembre

ore 5.00 (italiane) Finale doppio maschile e a seguire la finale femminile

Domenica 9 settembre

ore 6.00 (italiane) Finale doppio femminile e a seguire la finale maschile

La copertura televisiva sarà offerta dai canali Eurosport in esclusiva.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter US Open