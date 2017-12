Tournée 4 Trampolini 2018, seconda tappa Garmisch-Partenkirchen: programma, orari e tv. Come vederla in diretta streaming

Dopo la gara di Oberstdorf vinta da Kamil Stoch, la Tournée dei Quattro Trampolini 2018 si sposta a Garmisch-Partenkirchen, sempre in Germania. A cavallo del vecchio e del nuovo anno, infatti, si svolgeranno prima le qualificazioni e poi la gara dalla località tedesca, sul trampolino HS 142 Olympiaschanze. Con Kamil Stoch e Richard Freitag che hanno preso un margine già considerevole rispetto alla concorrenza, la gara di Garmisch potrebbe risultare già uno snodo fondamentale nell’economia dell’edizione numero 66 del Torneo.

Le gare saranno trasmesse in tv da Rai Sport (senza qualificazioni) e da Eurosport, in questo caso qualificazioni comprese, canale visibile sia sulla piattaforma Sky in HD che su Mediaset Premium in SD. Per quanto riguarda lo streaming, le gare saranno trasmesse su Sky Go o Eurosport Player.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Garmisch Partenkirchen (GER) Hs 140

Domenica 31 dicembre, ore 14.00: qualificazione

Lunedì 1 gennaio, ore 14.00: gara













Foto: By Christian Bier (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons