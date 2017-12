Tiro a segno, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma completo

Il 2018 si annuncia già come anno ricco di appuntamenti anche per quanto riguarda il tiro a segno. Orfani di Niccolò Campriani, i tiratori azzurri dovranno cercare di riuscire a riscattare un 2017 non all’altezza degli anni precedenti, in cui alle spalle del tiratore fiorentino erano diversi i prospetti interessanti e gli atleti che potevano essere in grado di ottenere buoni risultati a livello internazionale.

Le occasioni per mettersi in mostra non mancheranno. Al di là della consueta Coppa del Mondo, che prenderà il via a marzo e si concluderà a fine maggio, l’evento clou della stagione sarà rappresentato dai Mondiali di Changwon che si terranno fra il 31 agosto e il 15 settembre. A concludere la stagione saranno i Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires, rassegna in cui i giovani tiratori azzurri potranno dimostrare il loro valore dopo aver fatto molto bene nelle ultime stagioni.

Di seguito, il calendario completo degli eventi del 2018:

Coppa del Mondo Guadalajara (1-12 marzo)

Coppa del Mondo Juniores Sydney (19-29 marzo)

Coppa del Mondo Changwon (20-30 aprile)

Coppa del Mondo Fort Benning (7-15 maggio)

Coppa del Mondo Monaco (22-29 maggio)

Coppa del Mondo Juniores Suhl (22-29 giugno)

Mondiali Changwon (31 agosto – 15 settembre)

Youth Olympic Games (6-18 ottobre)

Foto: ISSF Voice 2 Media