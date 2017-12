Squash: Marwan El Shorbagy si impone al Pakistan Open 2017

La capitale Islamabad è stata la sede del Pakistan Open 2017, torneo internazionale di squash che ha di fatto chiuso la stagione 2017. Pochi giorni dopo aver conquistato la medaglia d’argento mondiale, l’egiziano Marwan El Shorbagy è tornato in gara per disputare questa competizione da testa di serie numero uno: raggiunta la finale, il fratello d’arte ha sconfitto il connazionale Mohamed Abouelghar per 3-1 (11-3, 7-11, 11-5, 11-6), e chiudendo dunque in bellezza l’anno che ne ha sancito la consacrazione ad alto livello. El Shorbagy aveva precedentemente sconfitto in semifinale Zahed Mohamed per 3-0 (11-9, 11-4, 11-3), mentre Abouelghar si era imposto contro il rappresentante di Hong Kong, Leo Au, per 3-1 (11-9, 12-4, 11-4, 11-6).

Seppur di minor importanza e con una partecipazione meno qualificata, si è svolto in contemporanea anche il torneo femminile, che ha premiato Annie Au. La giocatrice di Hong Kong ha sconfitto in finale la malese Sivansangari Subramaniam per 3-0 (11-5, 11-7, 11-1), mentre aveva dovuto faticare molto di più in semifinale contro l’egiziana Rowan El Araby, battuta solamente al quinto set (13-11, 8-11, 5-11, 11-8, 11-2). Podio anche per l’altra semifinalista, l’australiana Rachael Grinham.

