Sci alpino: la discesa femminile di Val d’Isere sarà recuperata a Cortina. Flavio Roda: “La Thuile tornerà in ballo da gennaio”

La FIS ha ufficialmente comunicato che la discesa libera femminile della Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 e non disputata per l’impossibilità di svolgere le prove cronometrate nei giorni precedenti, sarà recuperata a Cortina d’Ampezzo il prossimo 19 gennaio 2018. La tappa italiana sulla pista dell’Olimpia delle Tofane già prevedeva due prove veloci, una discesa e un superG: il nuovo programma, dunque, prevede che il recupero della discesa di Val d’Isere venga effettuato venerdì 19 alle 10.15, con le successive due gare che rimangono in calendario per sabato 20 alle 11.00 e domenica 21 alle 11.45. Le prove cronometrate saranno disputate mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio.

Eppure la sede designata dalla FIS per i recuperi era La Thuile, in Val d’Aosta. In campo maschile l’unica cancellazione è stata quella del gigante d’apertura, che da regolamento non verrà recuperato; tra le donne, invece, le gare cancellate a St. Moritz sono state ridistribuite tra Val d’Isere e Lenzerheide. Una Nazione ha il diritto di tentare il recupero su un’altra pista del proprio territorio, ma fa strano che nessuna di queste si sia svolta a La Thuile. Sul caso è intervenuto il presidente della FISI Flavio Roda, che ha concesso qualche dichiarazione al sito Fantaski.it. “Quando ci sono state le cancellazioni di St.Moritz abbiamo subito aperto un canale con La Thuile per capire la loro disponibilità ad accogliere eventuali recuperi. Purtroppo però a dicembre gli spazi di manovra per date libere tra le altre gare era molto stretto ed allora la FIS ha preferito provare prima a Val d’Isere, dove era già in programma una tappa, riuscendo effettivamente a riprogrammare il superG cancellato sulle nevi dell’Engadina“, ha dichiarato il numero 1 dello sci italiano.

“Per quanto riguarda la combinata alpina la federazione elvetica ha cercato prima di tutto di trovare una sede sulle proprie nevi e Lenzerheide si è resa disponibile per il recupero. Questo anche perché era necessario tra l’altro poter disputare almeno una combinata prima delle Olimpiadi per questioni tecniche. Infine la discesa libera annullata a Val d’Isere è stato deciso di programmarla a Cortina d’Ampezzo dove è già tutto pronto per altre due prove veloci. La Thuile tornerà in ballo come sede di recuperi a partire da gennaio se ce ne sarà bisogno. Sappiamo che gli amici della Valle d’Aosta saranno pronti nel caso servisse“.













Foto: Pier Colombo