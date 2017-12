Rugby, Eccellenza 2017-2018: risultati e classifica della nona giornata. Calvisano campione d’inverno

Si gioca anche prima di Natale nel campionato di Eccellenza di rugby. Nona giornata andata in scena, come di consueto, di sabato: il Calvisano vince a Mogliano per 29-12 e si laurea Campione d’inverno. Bene anche il Rovigo che nell’atteso derby con il Petrarca Padova riesce a spuntarla, restando così vicino alla capolista. C’è il vuoto alle loro spalle: oltre al già citato Padova, bene le Fiamme Oro che sono quarte con la vittoria a domicilio nel derby con la Lazio. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Nona giornata

sabato, 23 dicembre 2017 14:00 S.S. Lazio R. 1927 – Fiamme Oro Rugby 8 : 24 Arbitro: Federico Boraso (RO) 15:00 Rugby Viadana 1970 – Toscana Aeroporti I Medicei 33 : 20 Arbitro: Claudio Blessano (TV) 15:00 Lafert San Donà – Conad Reggio 29 : 21 Arbitro: Giuseppe Vivarini (PD) 15:00 Mogliano Rugby – Patarò Rugby Calvisano 12 : 29 Arbitro: Riccardo Angelucci (LI) 15:00 FEMI-CZ Rovigo – Petrarca Padova 16 : 9 Arbitro: Vincenzo Schipani

Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff. 1 (1) Patarò Rugby Calvisano 39 9 8 0 1 303:141 162 2 (2) FEMI-CZ Rovigo 36 9 8 0 1 236:158 78 3 (3) Petrarca Padova 32 9 7 0 2 226:135 91 4 (4) Fiamme Oro Rugby 27 9 6 0 3 197:175 22 5 (5) Rugby Viadana 1970 26 9 5 0 4 231:208 23 6 (6) Lafert San Donà 24 9 5 0 4 232:193 39 7 (7) Toscana Aeroporti I Medicei 17 9 3 0 6 215:221 -6 8 (8) Conad Reggio 10 9 2 0 7 177:288 -111 9 (9) S.S. Lazio R. 1927 6 9 1 0 8 148:305 -157 10 (10) Mogliano Rugby 4 9 0 0 9 134:275 -141

Foto: Ettore Griffoni