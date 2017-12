Rally, Mondiale 2018: il calendario completo e le date. Tutti gli appuntamenti e il programma completo

Manca un mese e sarà di nuovo tempo del Mondiale Rally. L’edizione 2018, infatti, scatterà con il Rallye di Monte-Carlo proprio il 25 gennaio e darà il via a 13 tappe che ci porteranno fino al Rally di Australia di metà novembre. Sparisce dal calendario il Rally di Polonia che viene sostituito dal Rally di Turchia, mentre rimane invariata la tappa italiana in Sardegna.

Dopo l’esordio monegasco di fine gennaio a metà febbraio si andrà sulle strade ghiacciate ed innevate del Rally di Svezia, prima di passare a marzo sui caldi sterrati messicani. Ad aprile sarà la volta di Corsica e Argentina, prima della tappa portoghese di maggio. A giugno il Mondiale fa tappa nell’incantevole scenario della Sardegna per il Rally d’Italia prima di quasi due mesi di stop che precedono il Rally di Finlandia di fine luglio. A metà agosto il circus farà tappa in Germania prima di un ulteriore mese di pausa che anticipa la tappa turca di settembre. Doppio appuntamento ad ottobre con Gran Bretagna e Spagna prima del gran finale australiano di metà novembre. Un programma quanto mai affascinante e ricco di gare da non perdere.

Il Mondiale Rally riparte con Sebastien Ogier fresco di pokerissimo iridato. Cinque titoli consecutivi che portano addirittura a 14 il computo dei Mondiali vinti di fila dalla Francia. Nove da Sebastien Loeb, cinque da Ogier. Come se non bastasse, è notizia di pochi giorni fa che proprio Loeb tornerà a correre nel Mondiale 2018. Il pilota di Haguenau, infatti, prenderà parte ai Rally di Messico, Corsica e Spagna con la Citroen C3. Un motivo ulteriore per non perdersi questo campionato che scatterà, come detto, tra un solo mese e che vedrà Thierry Neuville, Ott Tanak, Jari-Matti Latvala e via via tutti gli altri, all’assalto del trono di Ogier.

Foto: Facebook di Sebastien Ogier